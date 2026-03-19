В Южно-Сахалинске открывается выставка авангарда

20 марта в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» открывается масштабная экспозиция «Вдохновение авангардом».

На два месяца пространство второго этажа музея станет площадкой демонстрации искусства, которое когда-то не принято было считать музейным. Новая эстетика, неординарная и новаторская, повлиявшая на развитие современной живописи, ждёт посетителей выставки, вниманию которых представят более ста произведений живописи и графики. Это сокровища авангардного искусства из фондов трёх островных музеев – краеведческого, художественного и музея книги Чехова, где хранятся работы представителей так называемой «второй волны русского авангарда» 1950 – 2000-х годов.

Произведения таких авторов, как Элий Белютин, Андрей Эндер, Пелагея Шурига, Арон Зинштейн, доказывают: авангард не завершился в первой трети ХХ века.

Он вдохновил многочисленных последователей спустя десятилетия вновь бросить вызов искусству. Более того, он живёт и развивается далее, расцветая в ярких экспериментах современных художников. Эта концепция логично вписывается в атмосферу музея книги Чехова, ведь классик справедливо считается предтечей авангарда в драматургии.

Выставка – центральное событие проекта ассоциации музеев Сахалинской области, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Открытие состоится в 16.00, вход свободный. Экспозиция будет работать до 31 мая, посетить выставку можно будет по Пушкинской карте.