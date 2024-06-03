В Южно-Сахалинске отопительный сезон завершится 6 июня

Власти определились с датой и порядком отключения отопления в жилищном фонде и социально важных объектах.

В соответствии с постановлением мэра города отопительный сезон завершится 6 июня. Причём системы отопления потребителей будут отключать поэтапно, начиная с полуночи 5 июня.

В санатории «Синегорские минеральные воды» отопление отключат с 16 июня, а в перинатальном центре областной больницы, детских садах «Карусель» (в Хомутово) и «Лукоморье» – с 1 июля.

В большинстве случаев вместе с отоплением отключат и горячее водоснабжение. Но есть и исключения. В микрорайонах №№ 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 горячая вода в кранах есть круглый год. С горячей водой также останутся детские дошкольные учреждения №№ 50, 56 и школа № 20 в Дальнем, санаторий «Синегорские минеральные воды», реабилитационный центр «Аралия» и некоторые жилые дома.

Традиционно в районах, расположенных севернее, отопление отключают позже. В Поронайском, по предварительным данным, это произойдёт поэтапно с 13 по 18 июня. В ряде муниципалитетов специалисты постоянно мониторят метеообстановку, и когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток продержится на показателе +8 градусов, также отключат тепло.

С окончанием отопительного сезона тут же начинается подготовка к следующему. Нужно провести работы в котельных, жилом фонде, объектах водоотведения и водоснабжения, привести в должный вид магистрали.

Владимир СЛАВИН.