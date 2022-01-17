    В Южно-Сахалинске перехватывающие парковки продолжают принимать транспорт

    Для того, чтобы разгрузить межквартальные проезды и дворовые территории на время расчистки от снега, в Южно-Сахалинске увеличено число бесплатных перехватывающих парковок, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.

    Оставить автомобиль можно по следующим адресам:

    • парковка по ул. Хабаровской (между пр. Мира и ул. Дзержинского);
    • площадка по пр. Мира 106А (ярмарка у Дома торговли);
    • часть территории на месте бывшего Дома офицеров (перекресток Комсомольская-Компроспект);
    • парковка возле ледового комплекса «Кристалл» в районе перекрестка Горького-Пуркаева,
    • площадка возле музея «Россия — моя история»
    • площадь Славы;
    • площадь Победы;
    • парковка с южной стороны дома №25 по ул. Поповича;
    • парковка возле ТДЦ «Столица» (доступна в ночное время);
    • пустующая площадка возле школы №22 (9 микрорайон, вблизи здания Емельянова, 19бБ);
    • территория возле «Газпромбанка» в районе пересечения ул. Физкультурной и пр. Победы.
    • Обращаем внимание, что заезд на парковку, расположенную на ул. Карла Маркса, осуществляется  со стороны ул. Антона Буюклы.

    Можно оставить свое авто на парковке ТЦ «Березка» на ул. Пограничной и у торгового центра «Орбита» на ул. Емельянова.

    Кроме того, с 17 января разрешается парковать личный транспорт вдоль проезжих частей следующих улиц:

    пр. Мира:

    • от ул. Пионерской до ул. Бумажной (восточная сторона);
    • от ул. Курильской до ул. Сахалинской (восточная сторона);
    • от пр. Победы до ул. Поповича (восточная сторона);
    • от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (восточная сторона);
    • от ул. Есенина до ул. Больничная (восточная сторона);

    ул. Сахалинская:

    • от ул. Комсомольской до ул. Физкультурной (северная сторона);
    • от ул. Дзержинского до ул. Чехова (северная сторона);

    Ул. Ленина:

    • от пр. Победы до ул. Емельянова (восточная сторона);

    Ул. Пуркаева:

    • от ул. Комсомольской до ул. Горького (южная сторона);
    • от пр. Мира до ул. Ленина (южная сторона);

    Ул. Больничная:

    • от ул. Горького до пр. Мира (южная сторона);

    Пр. Победы:

    • от ул. Горького до ул. Комсомольской (южная сторона);
    • от пр. Мира до ул. Чехова (северная сторона);
    • от ул. Ленина до железнодорожного переезда (северная сторона).

    Ул. Комсомольская:

    • от ул. Сахалинской до Компроспекта (восточная сторона);
    • от пр. Победы до ул. Пограничной (западная сторона).

    Ул. Горького:

    • от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (западная сторона).

    Под временные парковки готовятся следующие  территории:

    • площадка около дома №23 по ул. Поповича, в районе пересечения с ул. Зацаринного ;
    • площадка около дома №35 по ул. Дзержинского;
    • площадка около дома №9 по ул. Крымской, в районе пересечения с ул. 1-я Московская;
    • площадка около дома №111 по ул. Комсомольской, между ул. Горной и пер. Студенческим;
    • площадка около дома №51 по ул. К. Маркса.

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