В Южно-Сахалинске перехватывающие парковки продолжают принимать транспорт

Для того, чтобы разгрузить межквартальные проезды и дворовые территории на время расчистки от снега, в Южно-Сахалинске увеличено число бесплатных перехватывающих парковок, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.

Оставить автомобиль можно по следующим адресам:

парковка по ул. Хабаровской (между пр. Мира и ул. Дзержинского);

площадка по пр. Мира 106А (ярмарка у Дома торговли);

(ярмарка у Дома торговли); часть территории на месте бывшего Дома офицеров (перекресток Комсомольская-Компроспект);

парковка возле ледового комплекса «Кристалл» в районе перекрестка Горького-Пуркаева,

площадка возле музея «Россия — моя история»

площадь Славы;

площадь Победы;

парковка с южной стороны дома №25 по ул. Поповича;

парковка возле ТДЦ «Столица» (доступна в ночное время);

пустующая площадка возле школы №22 (9 микрорайон, вблизи здания Емельянова, 19бБ);

территория возле «Газпромбанка» в районе пересечения ул. Физкультурной и пр. Победы.

Обращаем внимание, что заезд на парковку, расположенную на ул. Карла Маркса , осуществляется со стороны ул. Антона Буюклы.

Можно оставить свое авто на парковке ТЦ «Березка» на ул. Пограничной и у торгового центра «Орбита» на ул. Емельянова.

Кроме того, с 17 января разрешается парковать личный транспорт вдоль проезжих частей следующих улиц: пр. Мира: от ул. Пионерской до ул. Бумажной (восточная сторона);

от ул. Курильской до ул. Сахалинской (восточная сторона);

от пр. Победы до ул. Поповича (восточная сторона);

от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (восточная сторона);

от ул. Есенина до ул. Больничная (восточная сторона); ул. Сахалинская: от ул. Комсомольской до ул. Физкультурной (северная сторона);

от ул. Дзержинского до ул. Чехова (северная сторона); Ул. Ленина: от пр. Победы до ул. Емельянова (восточная сторона); Ул. Пуркаева: от ул. Комсомольской до ул. Горького (южная сторона);

от пр. Мира до ул. Ленина (южная сторона); Ул. Больничная: от ул. Горького до пр. Мира (южная сторона); Пр. Победы: от ул. Горького до ул. Комсомольской (южная сторона);

от пр. Мира до ул. Чехова (северная сторона);

от ул. Ленина до железнодорожного переезда (северная сторона). Ул. Комсомольская: от ул. Сахалинской до Компроспекта (восточная сторона);

от пр. Победы до ул. Пограничной (западная сторона). Ул. Горького: от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (западная сторона).

Под временные парковки готовятся следующие территории: