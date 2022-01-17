В Южно-Сахалинске перехватывающие парковки продолжают принимать транспорт

Для того, чтобы разгрузить межквартальные проезды и дворовые территории на время расчистки от снега, в Южно-Сахалинске увеличено число бесплатных перехватывающих парковок, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.
Оставить автомобиль можно по следующим адресам:
- парковка по ул. Хабаровской (между пр. Мира и ул. Дзержинского);
- площадка по пр. Мира 106А (ярмарка у Дома торговли);
- часть территории на месте бывшего Дома офицеров (перекресток Комсомольская-Компроспект);
- парковка возле ледового комплекса «Кристалл» в районе перекрестка Горького-Пуркаева,
- площадка возле музея «Россия — моя история»
- площадь Славы;
- площадь Победы;
- парковка с южной стороны дома №25 по ул. Поповича;
- парковка возле ТДЦ «Столица» (доступна в ночное время);
- пустующая площадка возле школы №22 (9 микрорайон, вблизи здания Емельянова, 19бБ);
- территория возле «Газпромбанка» в районе пересечения ул. Физкультурной и пр. Победы.
- Обращаем внимание, что заезд на парковку, расположенную на ул. Карла Маркса, осуществляется со стороны ул. Антона Буюклы.
Можно оставить свое авто на парковке ТЦ «Березка» на ул. Пограничной и у торгового центра «Орбита» на ул. Емельянова.
Кроме того, с 17 января разрешается парковать личный транспорт вдоль проезжих частей следующих улиц:
пр. Мира:
- от ул. Пионерской до ул. Бумажной (восточная сторона);
- от ул. Курильской до ул. Сахалинской (восточная сторона);
- от пр. Победы до ул. Поповича (восточная сторона);
- от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (восточная сторона);
- от ул. Есенина до ул. Больничная (восточная сторона);
ул. Сахалинская:
- от ул. Комсомольской до ул. Физкультурной (северная сторона);
- от ул. Дзержинского до ул. Чехова (северная сторона);
Ул. Ленина:
- от пр. Победы до ул. Емельянова (восточная сторона);
Ул. Пуркаева:
- от ул. Комсомольской до ул. Горького (южная сторона);
- от пр. Мира до ул. Ленина (южная сторона);
Ул. Больничная:
- от ул. Горького до пр. Мира (южная сторона);
Пр. Победы:
- от ул. Горького до ул. Комсомольской (южная сторона);
- от пр. Мира до ул. Чехова (северная сторона);
- от ул. Ленина до железнодорожного переезда (северная сторона).
Ул. Комсомольская:
- от ул. Сахалинской до Компроспекта (восточная сторона);
- от пр. Победы до ул. Пограничной (западная сторона).
Ул. Горького:
- от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (западная сторона).
Под временные парковки готовятся следующие территории:
- площадка около дома №23 по ул. Поповича, в районе пересечения с ул. Зацаринного ;
- площадка около дома №35 по ул. Дзержинского;
- площадка около дома №9 по ул. Крымской, в районе пересечения с ул. 1-я Московская;
- площадка около дома №111 по ул. Комсомольской, между ул. Горной и пер. Студенческим;
- площадка около дома №51 по ул. К. Маркса.