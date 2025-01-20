В Южно-Сахалинске перекрыли канал незаконной миграции

Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор восьми жителям Сахалинской области за организацию незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России).

Участники межэтнической группы организовали за денежное вознаграждение незаконное пребывание на территории России иностранных граждан. За 30 тыс. рублей изготавливались фиктивные трудовые и гражданско-правовые договоры. Всё делалось под эгидой функционировавшего ранее в Сахалинской области Центра поддержки мигрантов. Деятельность злоумышленников носила массовый характер, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Оперативники изъяли в домах и офисах, используемых «коммерсантами», фиктивные трудовые договоры, печати, паспорта, иные документы иностранцев и компьютерную технику.

Организатору незаконной деятельности суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, двум наиболее активным участникам – от 3,5 до 4 лет лишения свободы. Остальные, с учётом заключённых досудебных соглашений о сотрудничестве, получили от 2 до 3,5 лет лишения свободы условно.

Иностранцы-организаторы преступной группы будут лишены ранее приобретённого российского гражданства.

Леонид КАРПЫЛЁВ.