В Южно-Сахалинске побит рекордный июльский показатель температуры воздуха 1949 года, и похоже, это не предел

В региональном управлении гидрометеослужбы рассказали об особенностях июльского пекла на островах в нынешнем сезоне и спрогнозировали погоду на ближайшую неделю.

Затянувшийся на необыкновенно долгое время знойный, засушливый период объясняется тем, что над Тихим океаном «бросил якорь» и не торопится уходить мощный антициклон. Он не подпускает к Сахалину и Курилам массы холодного воздуха, отсюда и все последствия.

В Южно-Сахалинске 20 июля метеорологи зафиксировали рекордный максимум дневной температуры для июля, он составил плюс 31 градус. До сих пор считался максимальным другой показатель, зафиксированный в июле далекого 1949 года – плюс 29,7 градуса. Впрочем, никто не может дать гарантии, что и новый рекорд не будет побит.

В ближайшие выходные и по крайней мере до середины следующей недели коренных изменений с погодой на островах не ожидается. Местами возможны кратковременные несущественные осадки. Это хорошо для любителей морских купаний, но не очень хорошо для дачников-огородников, у которых продолжается нескончаемый период искусственного полива грядок и клумб.

Синоптики прояснили ситуацию по нашумевшим сообщениям в соцсетях. Ночью 22 июля жители Охи наблюдали грозовые явления – ярко сверкала молния и лил дождь. Старожилы не припомнят такого светопреставления за последние три десятка лет. Метеорологи же не видят в этом явлении ничего сверхъестественного, просто в тот момент как раз над севером Сахалина располагался атмосферный фронт, разделяющий огромные массы теплого и холодного воздуха. Вскоре этот фронт подвинулся восточнее, в Охотское море, и гроза ушла.

Многих встревожило чье-то предположение, что на Сахалин в ближайшие дни может нагрянуть тайфун, натворивший бед в Китае. Сахалинские синоптики держат в поле зрения эту гигантскую атмосферную воронку, но опасений она у них не вызывает. Они говорят о том, что тайфун 23 июля располагался южнее Японии, вероятность его удара по Сахалину чрезвычайно мала.

Дымка в нижних слоях атмосферы, несколько дней застилавшая небо над Сахалином, из-за которой можно было спокойно смотреть незащищенным взглядом на красный круг солнца, появилась из-за ветра. Несколько дней стабильно дули ветры северный и северо-западный, они и приносили дым с материка, где на больших площадях горят леса. 23 июля ветер поменял направление на южное, поэтому дымка «растаяла».

Засушливый период стал причиной штормового предупреждения: основываясь на прогнозах синоптиков, в лесах Анивского, Долинского, Смирныховского районов и Южно-Сахалинска объявлена пожарная опасность 4-го класса. Отдыхающих на лоне природы призывают соблюдать повышенную осторожность при обращении с огнем – растительность может вспыхнуть от одной спички или непотушенного окурка.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.