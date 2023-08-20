В Южно-Сахалинске почтили память погибших 20 лет назад в авиакатастрофе губернатора Игоря Фархутдинова, его коллег и членов экипажа вертолета

Вертолет МИ-8 потерпел крушение 20 августа 2003 года на пути из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск в районе горы Опала. Губернатор Игорь Фархутдинов и его команда направлялись в служебную командировку. Авиакатастрофа унесла жизни 20 человек.

Родственники, друзья, бывшие коллеги, представители власти и общественности возложили цветы к мемориалу, расположенному на территории Воскресенского кафедрального собора, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– 20 лет назад страшная трагедия унесла жизни наших земляков – талантливого руководителя области и членов его команды. Случившееся потрясает даже сейчас, спустя столько времени. Игорь Павлович построил прочный фундамент островной экономики, обозначил векторы развития области. Многое из достигнутого стало возможным именно благодаря решениям, принятым в те годы. Для меня Игорь Фархутдинов являет собой пример человека несгибаемой воли и профессионализма. Выражаю слова соболезнования родным и близким погибших. Светлая память, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Игорь Фархутдинову было 53 года, 30 из которых он прожил на Сахалине. После института начал работать инженером в Тымовском районе. Прошел все ступени исполнительной власти — мэр города Невельска, глава администрации областного центра. Губернатором региона был назначен Президентом России в 1996 году.

Погибших в авиакатастрофе сахалинцев в последний путь провожала вся область. На прощальную церемонию прилетал из Москвы Президент России Владимир Путин.