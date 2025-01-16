В Южно-Сахалинске подведены итоги IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр

В течение четырёх дней 224 спортсмена (по 112 от каждой страны) на пяти аренах разыграли награды в девяти видах.

С большим преимуществом победителями игр стали россияне. У представителей нашей страны 82 медали (28 золотых, 29 серебряных и 25 бронзовых). Китайцы вернулись домой с 29-ю наградами (10 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых).

Единственный вид спорта, в котором гости превзошли россиян, – это шорт-трек. Здесь у Китая 16 медалей (6 + 4 + 6), а у России – в два раза меньше (2 + 4 + 2).

Неплохо проявили себя китайские спортсмены и в прыжках на лыжах с трамплина. Здесь у них «золото» и «серебро», а у россиян – «золото», «серебро» и две «бронзы».

Кроме того, китайцы смогли навязать конкуренцию во фристайле, где у них 4 награды (3 + 0 + 1). Правда, у России всё равно намного больше – 17 (4 + 7 + 6).

Упорное соперничество было в кёрлинге, где у Китая были шансы победить как минимум в одной дисциплине (всего их было три – юниоры, юниорки и смешанные пары).

В остальных видах спорта уверенно доминировали россияне. Так, спортсмены из КНР не взяли ни одной медали в горных лыжах, лыжных гонках и лыжном двоеборье.

Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали. Золотую награду в слаломе получила горнолыжница Виктория Иванушко. У горнолыжника Егора Коротеева серебряная медаль в слаломе-гиганте. Денис Гон стал бронзовым призёром в прыжках на лыжах с трамплина в личных соревнованиях. Он же вместе с Полиной Пак занял третье место в командном турнире.

Впрочем, главной целью игр всё же была дружба, а не победа любой ценой. Не зря же слоганом мероприятия стали слова «Когда холод объединяет сердца». Неудивительно, что в лыжных гонках были проведены смешанные интернациональные эстафеты, а в прыжках на лыжах с трамплина – смешанные интернациональные командные соревнования. Награды здесь получили все. Однако в общий зачёт они не пошли, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Игры вызвали большой интерес у островных любителей спорта. Они тепло поддерживали обе команды, не выделяя своих.