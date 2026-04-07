В Южно-Сахалинске полицейские пресекли продажу бизнесменом свыше 16 тонн немаркированной рыбы

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе оперативных мероприятий выявили факт хранения и реализации рыбной продукции без обязательной маркировки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 37-летний руководитель предприятия из Южно-Сахалинска, специализирующегося на добыче и переработке биоресурсов, организовал незаконную схему реализации улова. Он имел официальные квоты на вылов в период лососевой путины, добытые кета и горбуша доставлялись в производственный цех областного центра. После обработки товар в нарушение норм о качестве и безопасности пищевых продуктов сразу направлялся покупателям, минуя нанесение предусмотренной законодательством обязательной маркировки. В своей схеме директор фирмы привлекал к противоправной деятельности третьих лиц.

В ходе обысков на месте переработки оперативники обнаружили и изъяли из рефрижератора свыше 16 тонн замороженной рыбы. Общая стоимость нелегальной партии превысила 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и соучастники незаконного бизнеса.

