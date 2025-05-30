В Южно-Сахалинске построят новый спортивный комплекс «Динамо»

Спорткомплекс расположится в районе средней площадки СТК «Горный воздух на территории бывшей базы «Динамо». Планируемый срок завершения строительства — конец 2026 года.

Новый комплекс будет включать спортивный зал игровых видов спорта, тренировочный зал, тренажерный зал и борцовский зал — все необходимое для активной спортивной жизни островитян. Планируется, что здесь появятся секции по дзюдо, самбо и другим боевым искусствам, а также футбол. Уже собрана команда юных динамовцев. А тренерский состав будет сформирован из числа сотрудников органов правопорядка.

В региональной организации «Динамо» 11 коллективов физической культуры, в которых более 5000 членов спортивного общества.

Сегодня в честь 100-летнего юбилея Сахалинской региональной организации общества «Динамо» на месте строительства состоялась торжественная закладка первого камня.

Принимавший участие в церемонии губернатор Валерий Лимаренко выразил уверенность, что спорткомплекс станет местом притяжения не только «динамовцев», но и всех жителей области.

Как отметил присутствующий на торжественной церемонии председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский, появление нового спорткомплекса это большой шаг в развитии региона по спортивной инфраструктуре.

​- Динамовская история – это не только летопись спортивных триумфов, свершений и рекордов, это мужество, верность долгу, готовность служить Отечеству, которые всегда проявляли воспитанники общества. Воины-динамовцы сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в Афганистане, на Северном Кавказе и в других «горячих точках». И сегодня, когда Россия вновь переживает непростое время, сотрудники органов безопасности и правопорядка – воспитанники общества «Динамо» – честно и мужественно исполняют свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции, – сказал председатель региональной организации общества «Динамо» Александр Филоненков. – Уверен, сохраняя традиции «Динамо», мы и впредь будем добиваться намеченных целей, ярких рекордов и блестящих побед.

​​По случаю 100-летия общественной организации и 80-летия Победы, члены регионального «Динамо» возложили цветы к Вечному огню на площади Славы. После состоялся праздничный концерт и торжественное награждение динамовцев.