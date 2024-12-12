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В Южно-Сахалинске появилась гроза автомобилистов – аппаратно-программный комплекс «Страж»

Фото: администрация г. Южно-Сахалинска.

В этом году вблизи пункта весового контроля на проспекте Мира в южной части областного центра был установлен аппаратно-программный комплекс «Страж».

В автоматическом режиме камера фиксирует нарушения правил перевозки сыпучих строительных материалов. Таких случаев уже более 300. Зачастую водители большегрузов, перевозя щебень, песок и другие инертные материалы, не накрывают кузов пологом. Как следствие – груз на неровностях и поворотах рассыпается. По областному закону об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф до 35 тыс. рублей.

Виктор ГОРОДОВ.

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