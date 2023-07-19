В Южно-Сахалинске появится Аллея журналистов

Пока этот проект только прорабатывается, главному архитектору города Максиму Ефанову поручено подобрать варианты расположения аллеи, которому присвоено название уважаемой в обществе профессии журналиста. На совещании в мэрии были высказаны пожелания найти место в центре города, в зоне активного пешего движения, сообщает пресс-служба южно-сахалинской администрации.

Сегодня в областном центре свыше 20 «тематических» зеленых зон. Некоторые из них — «профессиональные» — пограничников, энергетиков и таможенников.

Но новый арт-объект — аллея журналистов — будет отличаться творческим «наполнением». Сахалинское отделение Союза журналистов России готово ежегодно проводить фотоконкурс «Мой любимый Южно-Сахалинск», и снимки победителей будут размещаться на стендах, установленных на аллее.

Горожанам и гостям Южно-Сахалинска будут представлены яркие страницы жизни островной столицы, разнообразные городские сюжеты и жанровые портреты сахалинцев. А у фотожурналистов и всех любителей фотографии появится еще один стимул для активного творчества и самосовершенствования.

Первый вице-мэр Андрей Ковальчук, проводивший совещание, подчеркнул, что это очень привлекательная идея, которая, кроме всего прочего, продемонстрирует уважение власти к труду журналистов.