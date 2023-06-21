В Южно-Сахалинске появится Бульвар студентов

Территория возле учебных корпусов и общежитий Сахалинского государственного университета будет благоустроена. Разработанная архитекторами концепция предполагает новый облик фасадов зданий на улицах Ленина, Пограничной и Крюкова. Они буду в едином стиле и интегрированы в городское пространство.

– Учитывая, что уже этим летом начнется строительство кампуса мирового уровня в Южно-Сахалинске, я поставил задачу привести в порядок и существующие здания и территории пространства университета. Молодежи должно быть комфортно и приятно не только учиться, но и проводить свободное время, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Обновления коснутся «студенческого квартала» — в квадрате между проспектом Победы и улицей Пограничная. Планируется преобразить территорию не только с эстетической точки зрения, но и сделать так, чтобы между учебными корпусами и общежитиями было удобно передвигаться.

– Неподалеку от университетского общежития № 4 на улице Пограничной планируется строительство транспортно-пересадочного узла. То есть студенты, которые будут ездить на учебу на рельсобусах, например, из ближайших к Южно-Сахалинску городов – Корсакова, Долинска – тут же будут попадать в студенческий городок. А уже здесь будут созданы вело-пешеходные зоны и пространство для отдыха, – рассказал главный архитектор областного центра Максим Ефанов.

В первую очередь на прилегающих к зданиям университета территориях проведут расчистку от бытового и строительного мусора, отремонтируют или заменят асфальтовое покрытие, проведут полную инвентаризацию деревьев и кустарников, демонтируют ветхие сооружения, а также существующие ограждения и заборы, которые создают преграды пешеходам. Перед рядом корпусов ограничат въезд автомобилей и сделают парковки там, где они не будут мешать.

На следующем этапе предстоит выполнить ремонт фасадов как учебных корпусов, так и общежитий. Возле всех строений планируется обустроить удобные зоны отдыха с лавочками, небольшие скверы с искусственным освещением и зелеными насаждениями, сообщает пресс-служба регионального правительства.