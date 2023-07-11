В Южно-Сахалинске появится объездная дорога для грузового транспорта

Масштабные работы стартовали в июне. Новая дорога свяжет федеральные трассы: Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков и Южно-Сахалинск – Оха и освободит центр города от грузовых машин.

Общая протяженность транспортной артерии составит более 40 километров.

Работы разбиты на несколько этапов, завершить их планируется в 2026 году.

Первый этап объездной дороги в обход Южно-Сахалинска – участок протяженностью 8 километров – должны завершить уже в августе следующего года. Строительство объекта стало частью стратегического плана по развитию Южно-Сахалинской агломерации, предполагающего, в том числе, модернизацию и развитие транспортного сообщения.

Ход работ по строительству дороги проверил губернатор Валерий Лимаренко. Сейчас на объекте ведутся подготовительные мероприятия: вырубка деревьев, устройство подъездных дорог, водоотведение, земляные работы по устройству выемки.

– Когда мы следующим летом пустим объездную дорогу, город сразу задышит легче. Центр Южно-Сахалинска будет освобожден от грузового транспорта, что положительно скажется на количестве пробок и сократит количество дорожно-транспортных происшествий, – сказал губернатор. – На объездной дороге, на перекрестке основных дорог, запланировано создание логистического центра. Промышленные объекты и склады должны быть перемещены на объездную, а на их месте, в центре города, должны строиться жилые микрорайоны и социальные объекты. Городскую территорию необходимо использовать эффективно и с умом.

– Мы развяжем узел улица Сахалинская – Холмское шоссе. Сейчас весь грузовой трафик идет по юго-западному объеду, доезжает до Лермонтова, потом на Холмское шоссе и дальше в город. Благодаря новой объездной дороге, мы этот узел выключим, на первом этапе он будет проходить через старое Дальнее, – пояснил мэр областного центра Сергей Надсадин.