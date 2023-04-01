В Южно-Сахалинске поздравили динамовцев со 100-летним юбилеем спортивного общества

Сто лет назад общественно-государственное объединение всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» стало первым пролетарским спортивным обществом, предоставляющим в Москве сотрудникам органов безопасности и правопорядка возможности для тренировок и состязаний.

А уже в мае 1925 года динамовцы развернули работу в северной части Сахалина. Особое внимание уделялось военно-прикладным видам спорта: пулевой стрельбе, лыжным гонкам, легкой атлетике, гимнастике.

В историю островного спорта внесены имена динамовцев — лыжницы Валентины Тропак, мастера спорта международного класса, члена сборной команды СССР, чемпиона и призера чемпионата СССР, Алевтины Спиридоновой, мастера спорта международного класса, входившей в десятку лучшших лыжниц СССР, ветерана войны Василия Комышева, который в качестве тренера по лыжным гонкам и биатлону подготовил 13 мастеров спорта.

В связи с юбилеем поздравления сотрудникам, спортсменам и ветеранам региональной организации «Динамо» направил заместитель председателя правительства России, полпред в ДФО Юрий Трутнев.

— Долгие годы «Динамо» ведет подготовку сотрудников правоохранительных органов, способствует развитию профессионализма, повышению результатов в служебно-прикладных видах спорта, готовит спортсменов высших достижений и приобщает к спорту детей, участвует в формировании государственной политики в области культуры и спорта.

У «Динамо» великая история, наполненная не только выдающимися спортивными триумфами, свершениями и рекордами, но и мужеством, верностью долгу, готовностью служить Отечеству, которые всегда проявляли воспитанники общества. Уверен, что опыт и традиции «Динамо» позволят и в дальнейшем успешно решать поставленные задачи», — говорится в поздравлении.

С приветственным словом к сахалинским динамовцам обратился председатель правительства островного региона Алексей Белик.

— «Динамо» воспитывает патриотов, готовых защищать Родину как на спортивной арене, так и на полях сражений. В годы Великой Отечественной войны динамовцы доблестно сражались на фронте, в составе бригад особого назначения вели подрывную и диверсионную работу в тылу врага. И в наши дни многие спортсмены взяли в руки оружие, чтобы в ходе специальной военной операции отстоять западные рубежи России. И сегодня Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» воспитывает молодежь.

Уверен, нынешние юные динамовцы продолжат традиции предыдущих поколений, прославят своими достижениями не только нашу область, но и Россию. И при необходимости встанут на защиту Родины, — сказал Алексей Белик.

Почетными грамотами правительства Сахалинской области за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в социально-экономическое развитие регионы отмечены ветераны Динамовского движения Владимир Игошев, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, и Владимир Забелин, мастер спорта СССР по биатлону.