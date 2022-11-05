В Южно-Сахалинске презентован 8-й том альманаха «Победители»

Очередной, восьмой по счету, том альманаха «Победители», посвященного героической Победе советского народа в Великой Отечественной войне, вышел в свет.

В нем, истории жизни сахалинцев, прошедших фронтовыми дорогами и строивших мирную жизнь на наших островах. Воспоминания ветеранов, рассказы о них, семейные архивы и документы из фондов Государственного исторического архива области, областного музея. Под рубрикой «Газеты пишут» – публикации газеты «Советский Сахалин», летописца истории островной области.

Автор проекта депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов в предисловии к альманаху отметил особенность этого выпуска – в год 75-летия со дня основания Сахалинского региона книга дополнена исторической хроникой региона и информацией о наградах за труд и о достижениях наивысших показателей.

На презентации было сказано много добрых слов в адрес создателей этого замечательного проекта. В частности, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поблагодарил коллектив альманаха и пожелал осуществления планов по сохранению исторической правды. История жизни и рассказ о подвигах его деда Сергея Егоровича опубликованы в 6-м выпуске.

В год 75-летия Великой Победы газета «Советский Сахалин» тоже рассказывала о ветеранах фронта и тыла, о блокадниках и детях войны.

– Мы с командой альманаха на одной волне, – подчеркнула в своем выступлении главный редактор газеты Татьяна Вышковская.

Кстати, одной из героинь 8-го альманаха «Победители» стала ее мать – ветеран трудового фронта Вышковская Анна Федоровна.