В Южно-Сахалинске присоединились к всероссийскому флешмобу

Возле Музейно-мемориального комплекса «Победа» активисты «Единой России», агентства по делам молодёжи и участники внедорожных сообществ джиперов собрались, чтобы из автомобилей выставить букву Z. Такой флешмоб запустили по всей стране в поддержку Вооружённых сил России, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Z — значит освобождение. К такому выводу пришли жители нашей страны и начали массово наклеивать иностранную букву в поддержку российской армии, которая сейчас проводит спецоперацию по спасению Донбасса.

-Я приехал сюда поддержать русских людей, нашу армию на Донбасе. Поддерживаю президента, поэтому я здесь,- как один говорили все участники флешмоба.

Очередь из машин растянулась до площади Победы. Желающих, оказаться в выстроенной колоне, было не мало.

Сахалинцы также не остались в стороне от этого всероссийского события и присоединились к мероприятию.