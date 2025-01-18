В Южно-Сахалинске приступают к капитальному ремонту проспекта Мира

Южно-Сахалинске стартовала подготовка к капитальному ремонту проспекта Мира от ул. Сахалинской до ул. Пионерской. Участок одной из важнейших городских магистралей полностью обновят. В связи с началом работ, с понедельника, 20 января движение на участке от перекрестка пр. Мира с ул. Сахалинской до перекрестка с ул. Бумажной будет организовано по двум полосам, не включая сами перекрестки, сообщили в мэрии областного центра.

Объем работ масштабный. В целом на участке от ул. Сахалинской до ул. Пионерской будут переустроены все инженерные сети, включая ливневую канализацию, демонтирован старый и построен новый автомобильный мост через р. Рогатка (на время работ будет возведен объездной мост), обустроена проезжая часть, тротуары, уличное освещение.

Срок завершения работ по муниципальному контракту – осень 2025 года.