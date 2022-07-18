В Южно-Сахалинске устанавливают адаптивные светофоры

Адаптивное светофорное регулирование будет внедрено на нескольких наиболее оживленных перекрестках областного центра. Сейчас работы по установке «умных» светофоров ведутся на пересечении улиц Ленина – Сахалинской.

Рабочее совещание на месте провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Участие в нем также приняли представители подрядной организации, общественного дорожного совета, а также сотрудники ГИБДД, которые поддержали нововведение.

Монтажом адаптивного светофорного регулирования в Южно-Сахалинске занимается подрядная организация ООО «СпецДорПроект» (г. Москва), которая имеет большой практический опыт в этой области и является одним из подрядчиков московской мэрии по установке аналогичных систем.

– Задача адаптивного светофорного регулирования – максимально эффективное использование зеленого сигнала. Другими словами, светофор адаптируется под наличие или отсутствие транспорта: если машин много, длительность фазы увеличивается, мало — сокращается, – пояснил генеральный директор ООО «СпецДорПроект» Константин Антонович.

В ночное время светофоры работают в режиме «всем красный». Зеленый загорается при подъезде автомобиля. Таким образом, это стимулирует водителя снижать скорость. Также для удобства имеются кнопки пешеходной фазы, которые будут активны в ночное время.

Сейчас специалисты «СпецДорПроекта» устанавливают индуктивно-петлевые детекторы транспорта в дорожное полотно ул. Сахалинской, которые будут сообщать дорожному контролеру информацию о количестве автомобилей. В зависимости от этого и будет происходить регулирование дорожного движения на светофоре.

– Эти технологии максимально эффективно себя показали в суровых климатических условиях Челябинска и других регионов страны. Активно применяются в Москве — именно московский опыт мы и применяем здесь, в Южно-Сахалинске. В результате планируем получить эффективную работу перекрестков, приоритет движения общественного транспорта и улучшить условия движения для автомобилистов и пешеходов, – рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.

Как отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, администрация города комплексно подходит к вопросу оптимизации дорожного движения. В этой работе администрацию поддерживает правительство области.

– Южно-Сахалинск стремится к цифровизации, и чтобы сделать наш город более комфортным, необходимы современные технологи. Мы внедряем адаптивные светофоры, организуем транспортно-пересадочные узлы, чтобы интегрировать железнодорожный транспорт в систему общественного транспорта. Также создается ЦОДД – ситуационный центр по организации дорожного движения, где, в том числе в онлайн режиме, будет анализироваться дорожная обстановка, происходить наблюдение за регулировкой светофоров и распределение транспортных потоков в городе. Все это в комплексе позволит улучшить пропускную способность улиц, повысить безопасность и комфортность дорожного движения, – сказал Сергей Надсадин.

Как добавил координатор партийного проекта «Городская среда» Владислав Грохольский, активисты также участвуют в этих мероприятиях – волонтеры следят за качеством выполнения работ и сроками.

Депутат Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев отметил, что внедрение адаптивных светофоров позволит минимизировать пробки, а это и вопрос экологии: когда снижается транспортная задержка, снижается и объем выбросов в атмосферу.

Так, в рамках муниципального контракта адаптивные светофоры появятся на 9 перекрестках к сентябрю: Холмское шоссе – Транзитная, Фархутдинова — 1-я Октябрьская, Дружбы — 2-я Железнодорожная, Ленина – Емельянова, Алых роз — Ударная, Сахалинская – Железнодорожная, Сахалинская — Вокзальная, Сахалинская – Ленина, Сахалинская – Амурская. Также на пересечениях улицы Сахалинской с улицами Достоевского и Холмской светофоры будут работать с использованием альтернативных адаптивных технологий.

Данные перекрестки были определены по результатам анализа дорожной ситуации, интенсивности распределения транспортных потоков.

После запуска светофоров продолжится мониторинг и анализ динамики пропускной способности.

Виктор ВОЛОДИН.