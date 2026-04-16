В Южно-Сахалинске продолжается ремонт дорог

В Южно-Сахалинске активно продолжается ремонт улично-дорожной сети. Ход выполнения работ находится на личном контроле мэра города Сергея Надсадина.

В настоящее время работы ведутся на нескольких участках одновременно. Планируется обновить ориентировочно 4500 квадратных метров асфальта путём укладки «больших карт» и ещё около 700 квадратных метров с помощью мелкого ямочного ремонта. На объектах задействованы три подрядные организации. Основные силы сосредоточены на центральных улицах, однако работы затрагивают и планировочные районы.

Дефекты устраняются в соответствии с графиком. В ближайшие две недели ямочный ремонт будет выполнен на улицах Железнодорожной, Горького, Пограничной, Емельянова, Есенина, Больничной, Дзержинского, Чехова, Красной, 1-й Октябрьской, Коммунистическом проспекте, проспектах Мира и Победы.

График работ формируется на основе дорожного мониторинга, также берутся во внимание сигналы горожан. В зависимости от погодных условий и по мере готовности объектов подрядные организации будут перемещаться на следующие улицы.

Также в областном центре приступили к профилированию грунтовых дорог и подъездных путей к СНТ. В первую очередь работы проводят на участках, которыми активно пользуются жители: где расположены дошкольные учреждения и автобусные остановки.

– Стараемся провести своевременные работы на всех грунтовых дорогах и подъездных путях к СНТ. Они расположены преимущественно в частном секторе и планировочных районах городского округа. Сначала обслуживаем основные улицы, а затем второстепенные, – отметил начальник отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко. – Сейчас наши специалисты работают на улице 1905 года, на 22-м автобусном маршруте. Продолжим на улице Колхозной и других.

В конце апреля – начале мая специалисты приступят к отсыпке. Задействуют 12 единиц крупногабаритной техники: самосвалы, погрузчики и экскаваторы.

Сейчас специалисты выравнивают поверхность дорожного полотна. Техника используется только при отсутствии осадков. Дают просохнуть грунту, чтобы крупногабаритные машины весом от 14 до 16 тонн не способствовали образованию колеи на мокром покрытии.

Содержание дорог в Южно-Сахалинске, в том числе грунтовых, находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко, администрации города и мэра Сергея Надсадина.

К СВЕДЕНИЮ

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу завершить ямочный ремонт в центральной части города к майским праздникам. Основной объём работ планируется выполнить до 1 июня. Плановый ремонт дорожного покрытия продолжится в течение всего летнего сезона.

КСТАТИ

Ямочный ремонт в Южно-Сахалинске ведётся на постоянной основе даже в холодное время года. Технология литого асфальта позволяет устранять дефекты дорожного покрытия в условиях низких температур. После зимы улицы восстанавливают горячим асфальтом. Также ремонт дорог в городе идёт и «большими картами». К примеру, сейчас таким способом устраняются неровности на улице Чехова.

По теме: