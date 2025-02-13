Пятница, 14 февраля, 2025
ДомойЛента событий
Лента событий

В Южно-Сахалинске продолжается строительство комплекса СахалинТех

В Южно-Сахалинске продолжается строительство комплекса СахалинТех, который будет состоять из студенческого городка и научно-образовательного центра.

Основные работы в общежитии на 1,5 тыс. человек должны завершить уже к середине июня, открытие запланировано на 1 сентября. Губернатор Валерий Лимаренко посетил объект и проинспектировал ход выполнения работ.

Площадь студенческого городка составит около 36 тыс. квадратных метров. Здесь появятся три девятиэтажных корпуса со всеми необходимыми условиями для комфортного проживания. Дизайн-проект выполнен в дизайн-коде министерства образования – использованы сине-зелёные цвета. Руководство СахГУ уже работает над планом расселения студентов, преподавателей и научных сотрудников.

На стилобате появится детский сад для детей резидентов студенческого городка. Благодаря появлению детсада студенты, преподаватели и научные сотрудники смогут заниматься семьёй и детьми и при этом продолжать учёбу и профессиональную деятельность.

Ирина НОВИКОВА.

 

Предыдущая статья
На Сахалине в нынешнем году в СахГУ появится рекордное количество бюджетных мест
Следующая статья
В Сахалинской области обновляют детские сады
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ