В Южно-Сахалинске продолжается строительство комплекса СахалинТех, который будет состоять из студенческого городка и научно-образовательного центра.

Основные работы в общежитии на 1,5 тыс. человек должны завершить уже к середине июня, открытие запланировано на 1 сентября. Губернатор Валерий Лимаренко посетил объект и проинспектировал ход выполнения работ.

Площадь студенческого городка составит около 36 тыс. квадратных метров. Здесь появятся три девятиэтажных корпуса со всеми необходимыми условиями для комфортного проживания. Дизайн-проект выполнен в дизайн-коде министерства образования – использованы сине-зелёные цвета. Руководство СахГУ уже работает над планом расселения студентов, преподавателей и научных сотрудников.

На стилобате появится детский сад для детей резидентов студенческого городка. Благодаря появлению детсада студенты, преподаватели и научные сотрудники смогут заниматься семьёй и детьми и при этом продолжать учёбу и профессиональную деятельность.

Ирина НОВИКОВА.