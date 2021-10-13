В Южно-Сахалинске продолжается судебное рассмотрение дела о коррупционном конвейере, запущенном на выборах депутатов гордумы

Главными фигурантами являются экс-губернатор области Александр Хорошавин и бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. В отношении еще двух бывших чиновников — южно-сахалинского мэра Андрея Лобкина и заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Анатолия Макарова, скрывшихся от следствия за пределами РФ, уголовные дела были выделены в отдельное производство.

Как сообщили в городском суде областного центра, позади череда заседаний, на которых дали свои показания свидетели стороны обвинения, сейчас идет допрос свидетелей стороны защиты.

На быстрое завершение этого процесса рассчитывать не приходится, но, как говорится, забрезжил свет в конце тоннеля. Предыдущее заседание состоялось 11 октября, следующее назначено на 18 октября .

По версии следствия, в 2014 году, в период выборной компании, губернатор Хорошавин при участии членов созданной им организованной группы получил взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей от 18 лиц. Кроме того, он создал условия для получения взяток еще от двух человек в размерах 3 и 10 миллионов рублей.

За что платили взяткодатели? За оказание им содействия при подготовке и проведении их избирательных кампаний в ходе выборов депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. А также за отказ от противоправного воспрепятствования осуществлению законного права быть избранными, и от создания препятствий для их экономической деятельности в Сахалинской области.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение по этому делу экс-губернатору Хорошавину в июне 2018 года.

30 апреля 2020 года дело было зарегистрировано Южно-Сахалинским городским судом, 7 мая материалы были переданы судье Галине Мастерковой (Милинчук), 27 мая 2020 года было назначено первое предварительное слушание.

Как следует из данных, размещенных на официальном сайте суда, в окончательном виде Александру Хорошавину инкриминировано 17 эпизодов получения взяток должностным лицом в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ), плюс еще два эпизода приготовления к получению взятки в особо крупном размере (ст. 30 ч.1, ст.290 ч.6 УК РФ).

Алексею Лескину – 13 эпизодов получения взяток в особо крупном размере и 1 эпизод приготовления к получению особо крупной взятки. Ранее «Советский Сахалин» сообщил о том, что в деле насчитывается более 130-ти томов, поэтому процесс изначально обещал быть нескорым.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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