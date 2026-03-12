В Южно-Сахалинске продолжают создавать комфортные условия для обучения детей

В островной столице продолжается системное развитие образовательной инфраструктуры. В частности, по национальному проекту «Молодёжь и дети», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, в Южно-Сахалинске возводятся образовательные учреждения, отвечающие всем современным стандартам.

Так, открывшаяся в 2025 году школа № 24 для 1260 учащихся объединила передовые технологии, заботу об инклюзии и творческую свободу. Всего в учреждении 49 классов-комплектов, оснащённых современным оборудованием для занятий как по естественным наукам, так и по гуманитарным направлениям.

– Уже началась подготовка ребят к выпускным экзаменам, чтобы они успешно прошли своё первое испытание. Здесь есть все условия для успешной учёбы, дополнительного образования, внеурочной деятельности и отдыха в зонах рекреации, – рассказала директор школы № 24 Анастасия Мокина.

На переменах школьники отдыхают в просторных рекреациях с диванами и планшетами. Допобразование охватывает множество направлений, а проектная деятельность стала нормой. Педагоги также отмечают удобство и комфорт в работе.

– Современное оборудование – это всё-таки здорово. Можно развивать детские творческие потенциалы. Кабинеты химии и биологии оснащены по последнему слову. Мы работаем с микроскопами, наглядными картами, анатомическими макетами, есть даже самый современный скелет человека. Биология стала любимым предметом ребят – дети просят больше уроков, – поделилась учитель биологии школы № 24 Эльвира Белых.

Ученик Артём Захарченко в новой школе получил возможность реализовать свой творческий потенциал. По индивидуальному проекту он организовал персональную выставку картин.

– Мне предоставили помещение, мольберты. Цель моей выставки – привить любовь к искусству и культуре родного края, – рассказал Артём Захарченко.

Территория школы № 24 также имеет современную инфраструктуру для всестороннего развития учеников. Это зона для общешкольных мероприятий и полноценное футбольное поле, многофункциональная спортивная площадка и зона сдачи норм ГТО, игровые пространства для групп продлённого дня, а также оборудованная посадочная площадка для школьных автобусов и краткосрочные парковки для родителей и сотрудников, крытая велопарковка.

Как подчёркивает директор школы № 24 Анастасия Мокина, в учреждении также созданы комфортные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудован специализированный класс для незрячих с широкими партами и машинками Брайля для печати текстов. В коридорах тактильная плитка, указатели и информационные таблички дублируются системой рельефно-точечных символов.

Помимо строительства новых школ, в Южно-Са­ха­линске продолжается масштабная модернизация существующих образовательных учреждений. Капитально ремонтируются школы, покупается современное оборудование. Это позволяет создавать для юных горожан безопасную и комфортную среду обучения.

Например, при модернизации лицея № 1 здание сохранило свою историческую основу, но внутренне преобразилось до неузнаваемости. Здесь капитально отремонтировали помещения, во всех кабинетах заменили мебель и др.

– Когда ребёнку комфортно, ему интересно учиться. Мы заметили: как только в классе появляется новая мебель или техника, дети активнее включаются в образовательные процессы, стремятся изучать что-то новое. Педагоги тоже загораются желанием работать с современным оборудованием, – поделилась советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями лицея № 1 Ольга Заранок. – Это создаёт среду, в которой хочется расти и развиваться. Для молодых специалистов это также важно и даёт новый стимул. А это одна из наших целей перспективного развития – привлечение профессионалов, которые будут заинтересованы в том числе в реализации различных проектов, которые помогают в модернизации.

В тему

Планомерная работа по развитию системы образования города будет продолжена в 2026 году. В числе приоритетных задач – строительство школы в 19-м микрорайоне и детского сада в жилом комплексе «Уюн». Плановый срок сдачи объектов – 2027 год.