В Южно-Сахалинске продолжаются матчи шестого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А»

Второй день порадовал болельщиков топ-поединками.

Первыми на площадку вышли «Муром» (Владимирская область) и «Амурские тигрицы» (Хабаровский край). Накануне обе команды потерпели поражения. Хабаровчанки в пяти партиях уступили одному из лидеров чемпионата «Северянке» (Череповец). Дружина из Владимирской области в драматическом матче проиграла «Сахалину» 1:3.

Понятно было желание «муромчанок» и «тигриц» поправить свое турнирное положение, записав в актив викторию.

Номинальными хозяевами площадки в этот вечер была команда «Муром». Первый сет завершился с оглушительным счетом в пользу «Тигриц» 14:25. Победа в партии стала возможна благодаря тому, что хабаровчанки меньше допускали ошибок в атаках и надежно выглядели на блоке, что и предопределило исход сета. В свою очередь, у «муромчанок», в прямом смысле слова, мяч валился из рук.

Во второй партии команда из Владимирской области преобразилась, и игра пошла на равных. И все же в концовке сета спортивная фортуна была на стороне «тигриц» – 23:25 и 0:2.

В третьем сете решалась судьба встречи. Волейболистки из Владимирской области смогли выиграть партию – 25:21.

В четвертом сете при счете 24:18 «Муром» подавал на партию. Хабаровчанки показали свой бойцовский характер и сократили счет до минимума – 24:23. И все же «муромчанки» смогли склонить чашу весов в свою пользу – 25:23 и 2:2.

Судьба матча решалась на тай-брейке. В этот вечер «тигрицы» были просто неудержимы, выиграв тай-брейк 9:15. Победа в матче 2:3.

Вторыми на площадку вышли «Сахалин» и «Северянка». Дебют встречи получился просто потрясающим для поклонников островной дружины. Прошло не больше трех минут матча, а островная дружина ведет в счете 5:0. Главный тренер «северянок» Вадим Панков берет тайм-аут. Эта минутная пауза помогла команде размочить счет в партии – 5:1. Дальше больше. Дружина из Череповца довольно легко сравняла счет 7:7 и даже выходит вперед 7:8. Островитянки не запаниковали. И вот на табло горит 10:8. После этого начался волейбол, который напоминал американские горки. «Сахалин» ведет 11:9, 12:10. Гости наращивают мощь своих атак и выходят вперед 13:16. Сахалинки сравнивают счет 16:16 и вновь буксуют 16:18. Концовка партии получилась не для слабонервных болельщиков – 18:19, 19:21, 20:22,22:23, 23:23, 23:25 и 0:1.

Во второй партии островитянки преобразились и стали довольно чувствительно жалить соперника при завершении своих атак, при этом наладив игру на приеме. На протяжении всего сета «Сахалин» вел в счете – 7:2, 9:5, 13:10, 17:14, 19:15, 22:18, 25:19 и 1:1.

Начало третьего сета было за хозяевами площадки 6:3. Однако постепенно «северянки» наладили игру в атаке и надежной игрой на блоке стали доминировать на площадке. Они сравняли счет 6:6, а затем стали потихоньку уходить вперед – 12:13, 14:16, 15:18, 17:21 и 18:25 и 1:2 в матче.

В четвертом сете «Северянка» заиграла так, что наши девушки, деликатно выражаясь – поплыли. В атаке у гостей погоду делали доигровщицы София Щеглова и Дарья Федосеева, диагональная Наталья Решетникова.

Каждая их атака была результативной. Сказать, что сахалинки доигрывали матч, было бы несправедливо. Матч с «Северянкой» продемонстрировал, что команде не хватает сыгранности, да и физически гости выглядели гораздо лучше. Все это вместе взятое сказалось на конечном результате в сете и в матче – 15:25 и 1:3.

Игорь КАРПУК.

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