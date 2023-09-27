В Южно-Сахалинске проходит 27-й Международный Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина»

В первый день. 27 сентября участники – а это руководство области, представители работающих у нас нефтегазовых компаний, федеральных органов власти, общественники, гости из дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона – провели три сессии. Они касались новых перспектив для сферы добычи углеводородов, их глубокой переработки, возможностей Сахалина как транспортно-логистического хаба для энергетической отрасли Дальнего Востока.

Открыл форум губернатор области Валерий Лимаренко. Он отметил что «Нефть и газ Сахалина» сохраняет статус международной площадки несмотря на санкционное давление. Нефтегазовая отрасль успешно преодолела трудности, связанные с ним.

– После ухода зарубежных операторов шельфовых проектов всю работу на себя взяли российские операторы. Они обошли плановые показатели по объемам добычи нефти и газа, производству СПГ и демонстрируют эффективную работу, – подчеркнул глава региона. – Яркий пример здесь – ввод в эксплуатацию объекта «Сахалинской Энергии» – дожимной компрессорной станции. Это был серьезный экзамен для наших специалистов. Они смогли решить целый ряд сложных задач, учесть экологические требования и пр. Внедрено уникальное оборудование.

Подобное стало возможным во многом благодаря созданию нефтегазового индустриального парка. Решение об этом принималось еще раньше на полях форума, и, как убежден Лимаренко, время показало, что оно было правильным и своевременным. Сейчас в этом парке 12 резидентов, семь из них начали строительство своих объектов. Один из резидентов был основным подрядчиком при возведении дожимной компрессорной станции.

– Но при этом нужно идти дальше, думать о будущем, – сказал на открытии форума губернатор. – Поэтому руководство области вместе с нефтяниками делают ставку на локализацию всех сервисов по обслуживанию оборудования на Сахалине. Есть желающие стать резидентами нашего индустриального нефтегазового парка, поэтому перспективы достаточно хорошие. Напомню, что войти в этот список могут как наши российские компании, так и крупный бизнес из дружественных стран.

Основная задача нефтегазовой отрасли – делать переработку углеводородов еще более глубокой, именно на это нацеливал президент страны Владимир Путин на недавнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В этом направлении будут работать сессии на « Нефти и газе Сахалина». Большой интерес, в частности, представляют планы строительства у нас завода по производству топлива. Как пояснил Валерий Лимаренко, в октябре компания Газпром приступает к разработке обоснования инвестиций, это уже первая стадия проектирования. Предварительно было сделано технико-экономическое обоснование. В развитие этого проекта областные власти считают возможным рассмотреть вопрос о создании нефтегазохимического комплекса, производстве минеральных удобрений. Опора здесь – ресурсы сахалинских шельфовых проектов.

– Мы готовы с нашими ключевыми партнерами заниматься увеличением ресурсной базы по газу и по нефти. Для нас это принципиально важно, –подчеркнул глава нашего региона.

Наряду с наращиванием производства стоит задача развивать логистику, в частности, глубоководные порты. Поэтому согласно концессионному проекту планируется построить многофункциональный морпорт в селе Новое Макаровского района ( объем грузооборота по словам Лимаренко приличный –14, 3 млн тонн )и модернизировать Корсаковский.

В Новом подготовительные работы начнутся уже в этом году, после окончания экспертизы проекта. Завершение планируется в 2027 году.

В Корсаковском порту в ближайшие три года проведут модернизацию гидротехнических сооружений, углубят дно и пр. Это позволит создать морской логистический хаб.

– Он так же, как и порт в Новом, будет задействован в транспортировке продукции нефтегазового комплекса. Строительные работы тоже начнутся в ближайшее время, здесь удалось добиться выделения федерального финансирования. Завершение намечено на 2026 год, – сообщил Валерий Лимаренко.

Продуман вопрос подготовки кадров для добычи и переработки углеводородов – базой станет наш СахГУ, совсем недавно начато строительство современного кампуса СахалинTech. Ну и наконец – дальнейшее развитие добычи и переработки углеводородов влечет за собой полную газификацию Сахалина в 2026 году, и перевод грузового и пассажирского автотранспорта на голубое топливо.

Глава области остановился еще на одной перспективной сфере развития экономики – производстве водорода, который становится всё более востребованным видом топлива. В этом направлении идёт работа с Росатомом. Как пояснил Валерий Лимаренко, раньше было сделано технико-экономическое обоснование, сейчас просчитывают инвестиции.

– Планы амбициозные. Мы хотим чтобы Сахалин стал первым регионом где производят водородное топливо, как когда-то остров стал первым регионом страны, где стали вырабатывать сжиженный природный газ, – подчеркнул губернатор. – Доля российских технологий может составить в этом проекте до 80%. В условиях санкционного давления это важно. Завод по производству водорода станет частью восточного водородного кластера, который мы создаем на Сахалине. Этот проект вошел в концепцию развития энергетики РФ.

Обо всем этом будут подробно говорить на полях энергетического форума.

Его решения, как заметил Валерий Лимаренко, всегда выполняются. А значит, участие в наших проектах открывает большие возможности для нынешних и будущих партнеров и делает жизнь на Сахалине еще более комфортной и привлекательной.

Владимир Павлов.

Прямая речь

Павел Завальный, председатель Комитета по энергетике Госдумы, президент Российского газового общества:

– Сахалин – уникальная площадка для развития энергетики Дальнего Востока. Нынешний форум значим для этого всегда – и на стадии замысла проектов, и на стадии начала их реализации. Он помогает лучше понять перспективы развития производства, развития транспорта и логистики, просчитать эффект для Дальнего Востока и страны в целом.

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