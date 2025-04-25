В Южно-Сахалинске  проходит чемпионат России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «А»

Открывали четырнадцатый тур чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд в учебно-тренировочном центре «Восток» «Динамо» (Приморский край) и «Амурские тигрицы» (Хабаровский край). К игре команды подошли, находясь на разных ступеньках турнирной таблицы. Приморская дружина, смело можно сказать, застолбило за собой четвертое место по итогам чемпионата. Более того, сохраняет минимальные теоретические шансы на бронзовые медали. «Тигрицы» забронировали за собой восьмую строчку в итоговом протоколе.

В текущем чемпионате соперницы встречались дважды в седьмом туре, который проходил во Владивостоке. Оба поединка выиграли бело-голубые со счетом 3:0. Вот и на этот раз, динамовки несмотря на то, что «тигрицы» по ходу встречи порой творили чудеса в защите и не забывали про результативные атаки, смогли добиться очередной виктории 3:0 (25:22, 25:22, 25:16). Весомый вклад в сухую победу «Динамо» внесла атака, которая была вариативнее, чем у их соперниц.

Вторыми на площадку вышли «МВА» (Москва) и «Сахалин». В декабре, в седьмом туре чемпионата, в столице Приморья, наши девушки одержали две победы над москвичками.

В среду дебют встречи для «МВА» сложился хуже некуда – 0:5, 1:6. При счете 2:7 дружина из столицы заиграла не только надежно в защите, но результативно в атаке, как итог на табло горели цифры 4:8, 5:9. Практически на этом все и закончилось. Хозяйки площадки вновь поймали свою игру и довели сет до победного конца – 15:25 и 0:1.

Вторая партия напоминала первую. «Сахалин» уверенно набирал очки – 1:5, 1:9, 2:10. Казалось, что сопернику и в этом сете не избежать разгрома. Однако «МВА» не собиралась сдаваться. Москвички надежно заиграли на блоке в защите и агрессивно в атаке. Счет сократился до 7:11.

Накал противостояния в сете набирал обороты. Дружина «МВА» тащила не только мертвые мячи в защите, но и выцарапывали очки в атаке. При счете 14:20, соперник продолжал бороться и смог сократить счет до минимума 21:22. Оказавшись на грани поражения в сете, островитянки нашли в себе силы собраться и довести партию до победного конца – 22:25, 0:2.

В третьем сете при счете 1:5 в пользу «Сахалина» по сути результат матча был предсказуем. Гости осознавали тщетность собственных усилий, хозяева, поймав кураж, не только свежее выглядели на площадке, самое главное, перестали допускать ошибки в защите. Уверенная победа в партии 14:25 и в матче 0:3.

Во второй игровой день первыми на площадку вышли «МВА» и «Амурские тигрицы». В седьмом туре в Приморье хабаровчанки не отдали соперницам ни одного сета, завершив оба матча со счетом 3:0.

На сахалинской земле «тигрицы» планировали продолжить победную серию над столичной командой. Первый сет прошел в равной борьбе. В концовке партии «тигрицы» допустили серию ошибок в защите. Результат 25:22 в пользу «МВА».

Во втором сете противостояние на площадке было нешуточное. В упорной борьбе амурчанки смогли выиграли партию 25:20 и сравняли счет в матче 1:1. Третий сет «МВА» завершает в свою пользу 25:22 и 2:1.

В четвертой партии казалось, что хабаровчанки уверенно заберут сет и судьба встречи решится на тай-брейке. Дважды в конце партии «тигрицы» были в одном розыгрыше от победы в сете, но не смогли использовать свой шанс. Зато москвички в этот критический для них момент встречи прибавили, заставили соперниц ошибаться и забрали не только сет 29:27, но и матч 3:1.

Самым ожидаемым во второй игровой день был поединок «Сахалина» и «Динамо». Островная дружина горела желанием взять реванш за два поражения от бело-голубых в седьмом туре чемпионата.

Дальневосточное противостояние началось довольно веселенько. Динамовки ведут 0:1, 1:2, 2:3. Сахалинки не остаются в долгу и сами выходят вперед 4:3, 6:5, 10:8, 11:9.

При счете 13:11 островитянки допускают серию ошибок в защите, и бело-голубые впереди 13:14, 14:15. В какой-то момент хозяйки площадки значительно лучше выглядели на блоке, что сказалось на счете 17:15, 20:18. И все же концовка партии была за гостями 21:23, 22:24, 23:25 и 0:1.

Второй сет был зеркальным отражением первого. «Динамо» доминирует в атаке 0:2, 3:5, 4:6, 5:8, 9:11, 11:13,13:16. При счете 15:19 казалось, что дружина из Приморья без особых проблем завершит партию в свою пользу.

С таким количеством ошибок, которые допускали сахалинки в обороне и нападении, практически невозможно выиграть. В этот критический момент в матче островитянки показали свой характер. Вначале они сравняли счет 20:20. Бело-голубые не сдаются 21:23. Сахалинская дружина делает невозможное, вновь догоняют беглянок 23:23 и тут же отправляет соперниц в нокдаун – 25:23, 1:1.

Третью партию «Сахалин» начал более чем уверенно 2:0, 5:3, 8:5, 9:6. Команда Олега Ляпугина действовала уверенно и надежно в приёме, а также в атаке играла гораздо чище соперниц из Владивостока. Все это вместе взятое сказалось на счете в партии, которую островитянки завершили в свою пользу 25:15.

Позитивные моменты начала четвертого сета, когда сахалинки ушли в отрыв 7:3, сказались на игровой дисциплине команды. Нападение продолжало набирать очки, отличная игра на блоке закрывала атаки соперниц. Динамовки ничего не могли противопоставить поймавшим спортивный кураж хозяевам площадки и ко всем этим бедам у бело-голубых пропала подача. В этот отрезок матча сахалинки выглядели заметно сильнее и заслуженно победили 25:15 и 3:1 в матче.

Наши девушки были командой мушкетеров: один за всех и все за одного. Сила дружины была в том, что все играли друг за друга.

После дня отдыха в субботу «Сахалин» вновь встретиться с «МВА». Завершится чемпионат Дальневосточным дерби с бело-голубыми в воскресенье. Начало матчей в 17:00.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.