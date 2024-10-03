В Южно-Сахалинске проходит энергетический форум «Нефть и газ Сахалина»

Эксперты, представители крупнейших российских энергетических компаний, отраслевых ведомств собрались в областной столице на мероприятиях 28-го Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина». Выступая на пленарном заседании, губернатор области Валерий Лимаренко предложил задуматься о том, чтобы разместить на Сахалине третью столицу нашей страны.

Пятнадцать лет назад родилось чудо

Форум открывали дождливым утром в просторном белом шатре на площади у областного правительства…

Лето Южно-Сахалинску запомнится плотной чередой мероприятий – город едва успевал перевести дух после образовательного «Архипелага» с водородом и беспилотниками и тут же принимал молодёжный форум «Острова». Параллельно областной центр наскоком брали разнокалиберные журналисты медиафорума, а затем и федеральные поэты и писатели, прикатившие на Чеховский фестиваль. Очевидно, и 28-й форум «Нефть и газ Сахалина» развернули перед горожанами в центре областной столицы, чтобы обеспечить ему статус главного островного события…

Первым гостей и участников церемонии приветствовал руководитель островной области Валерий Лимаренко. Глава региона напомнил: в этом году мы празднуем тридцатилетие шельфовых проектов и пятнадцатилетие работы завода по производству сжиженного газа (СПГ).

– 15 лет назад произошло чудо, – так оценил запуск завода в Пригородном глава области. – Впервые в России был построен и запущен завод СПГ. Сегодня в мире происходит борьба за рынки, а мы имеем свой российский сжиженный газ. И наш сахалинский завод был первым!

Выслушали доклады и прошли по выставке

С одного из экранов в большом шатре Валерий Лимаренко и генеральный директор «Сахалинской Энергии» Роман Дашков приняли видеодоклады руководителей завода в Пригородном и платформы «Моликпак». Улыбающиеся и, похоже, счастливые мужчины в форменной одежде прямо из кабинетов отчитались начальству о работе островных предприятий и приёме грузовых судов – везде рабочие процессы не выходили из штатного режима.

Затем Валерий Лимаренко обошёл выставку, развёрнутую в соседних павильонах, останавливаясь у стендов, чтобы выслушать объяснения специалистов, просто сфотографироваться с участниками выставки или сахалинскими студентами – их на открытии было едва ли не больше, чем готовых менеджеров и инженеров.

Всю экспозицию назвали «Выставкой возможностей». Судя по ответам участников, на ней представлены компании, которые уже обслуживают нефтегазовые проекты Сахалина или готовы предложить недропользователям свои услуги. Валерий Лимаренко действительно делает ставку на решение кадровых проблем в островных отраслях именно за счёт сахалинской молодёжи – значительная часть одного из павильонов отдана под профориентационные стенды.

Рядом выставлена техника, обслуживающая проекты. Самым интересным образцом, возможно, стал вездеход «Трэкол». Этот транспорт, популярный на Крайнем Севере, производят в Подмосковье. На Сахалине большой нужды в вездеходах нет, но в Арктике название торговой марки давно стало привычным нарицательным словом.

Люди в синих костюмах

Первым мероприятием конгрессной повестки форума стало пленарное заседание – его провели в одном из корпусов СахГУ, бывшем когда-то Домом политического просвещения. На заседании обсудили повестку современной энергетики применительно к Сахалинской области.

Разговор направлял модератор Сергей Брилёв – федеральный журналист и популярный телеведущий. В беседе участвовали Валерий Лимаренко, глава «Сахалинской Энергии» Роман Дашков, один из управленцев «Газпрома» Сергей Чужмарев, представитель руководства «Российского энергетического агентства» Олег Жданеев, первый вице-президент «Газпромбанка» Владимир Бусько и член общественного совета при федеральном минэнерго Кирилл Молодцов – председатель редакционного совета журнала «Нефтегазовая вертикаль».

Первым делом Сергей Брилёв похвалил областной туристический бренд «Сахалин — маяк России». На нашем острове телеведущий бывал неоднократно, маяк Анива, послуживший основой логотипа, ему хорошо знаком.

Журналист, руководя беседой пленарного заседания, не стеснялся провоцировать собеседников, поэтому разговор получился весьма живой. Начиная разговор, Сергей Брилёв отметил, что в президиуме заседания сидят мужчины в синих костюмах, необычайно популярных в России. А затем обменялся с островным губернатором шутками по поводу экономиста Каутского, которого в СССР приходилось изучать по цитатам Ленина.

Область ждёт «Сахалин-3»

Губернатор Валерий Лимаренко вновь поднял тему сахалинского приоритета в области соглашений о разделе продукции – эта островная практика дала важный опыт всей России. Отдельно губернатор благодарил ветеранов нефтяной отрасли. А затем перешёл к результатам проектов, работающих в условиях санкций.

– По итогам 2023 года добыча нефти по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» выросла почти на 37% по сравнению с 2022 годом и превысила показатель в 11 миллионов тонн, – сказал руководитель островной области. – Сегодня мы проходили по выставке и, отворачиваясь от камеры, я обращался к коллегам и спрашивал: «Сахалин-3» – что, когда?».

Губернатор объяснил: область ждёт первый газ Южно-Киринского месторождения в 2027 – 2028 годах. Регион связывает с этим проектом надежды на увеличение добычи газа до 20 млрд кубометров и развитие глубокой переработки углеводородов для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Валерий Лимаренко считает, что область должна быть не только «трубой, но и заводом».

Россия замещает иностранцев

С особым удовольствием глава региона говорил о том, что после ухода иностранных компаний на их места в нефтегазовых проектах приходят отечественные предприятия. По его словам, предыдущая страница экономического развития была связана с соглашением о разделе продукции. Но сегодня Россия сделала новый шаг, и смысл его состоит в локализации нефтегазовых сервисов.

– Год назад мы заложили кампус мирового уровня, который будет выполнять научно-исследовательские работы для шельфовых проектов, – напомнил руководитель области. – Наши ребята будут учиться в нём и работать на лучших местах проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3».

Впрочем, замещение иностранных компаний остаётся вынужденным процессом. Его Россия ведёт из-за экономических санкций, но в целом готова работать с иностранными партнёрами.

– В прошлом году мы запустили компрессорный комплекс на проекте «Сахалин-2». Это было сделано силами российских инженеров и российских компаний. Кстати говоря, иностранцы, включая японцев, тоже вместе с нами радовались этому. Я говорю это к тому, что «война войной, а обед по расписанию», – объяснил иностранную радость островной губернатор.

Газ становится ближе

Валерий Лимаренко благодарил базовые компании за глубокую вовлечённость в сахалинскую экономику и отдельно отметил их участие в газификации Сахалина и Курил.

– Это вопрос справедливости для жителей области, – так Лимаренко называет приход газа в дома сахалинцев. – Программу мы реализуем с хорошими темпами: в течение нескольких лет шагнули до 62 % и в ближайшие два года завершим работу.

Руководитель области рассказал, что вместе с «Газпромом» Сахалин переводит на газомоторное топливо муниципальный транспорт и коммунальную технику.

– Мы договорились о том, что «Газпром» делает сеть заправок, а мы полностью переводим на газ весь общественный транспорт и все коммунальные средства. То есть мы будем единственным регионом, который даёт такой результат, – объяснил Валерий Лимаренко.

Область уже перевела 70 % автобусов на газ. Коммунальную технику во всех районах переведёт на новое топливо за два-три года. Это позволит области решить и климатическую задачу (достижение углеродной нейтральности), стоящую перед российскими регионами.

Столице пора переехать на Дальний Восток

– В своё время Пётр Великий устроил столицу на Балтийском море, потому что «там была политика», – заявил островной губернатор, завершая выступление на пленарном заседании. – Страна идёт на восток, а значит, её центр должен быть ближе к событиям. Если сейчас растёт рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), третья столица России должна быть как раз на Сахалине.

Валерий Лимаренко считает, что островные территории часто развиваются динамичнее прочих. Сахалин и Курилы являются прекрасным местом для жизни и работы, островная область может вместить несколько миллионов человек.

Зал приветствовал эти слова аплодисментами, разве что ведущий Сергей Брилёв выразил скепсис по этому поводу. Но, скорее, чтобы спровоцировать дискуссию.

Нужно отметить: выступление губернатора было не единственной интересной частью пленарного заседания, подробный отчёт о важном мероприятии ждите в следующих номерах.

Сергей Макаров.