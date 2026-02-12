В Южно-Сахалинске проходит неделя профилактики онкозаболеваний

Около 300 человек планируют принять специалисты онкодиспансера в течение профилактической недели.

С понедельника в областном клиническом онкодиспансере стартовала неделя открытых дверей. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы против рака.

В прошлом году за пять дней здоровье проверили 250 сахалинцев. В этот раз планируется принять около 300 человек. Мероприятие проводится по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди участников акции – островитяне, которые ранее не состояли на учёте в диспансере. Профилактический осмотр проводят сразу трое специалистов, за один день пациенты успевают сделать УЗИ молочных желёз, маммографию, КТ грудной клетки. При подозрении на развитие заболевания специалисты направляют на углублённое исследование.

— Те, у кого диагноз подтвердится, будут поставлены на учёт. Главное преимущество акции именно в возможности обнаружить опухоль на самой ранней стадии, когда человек ещё не подозревает о её присутствии, – рассказал заместитель главного врача областного онкологического диспансера Эдуард Винарский.

Специалисты также напоминают жителям, что пред­упредить возникновение хронических заболеваний возможно. Сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, физическая активность и качественный отдых существенно снижают риски возникновения патологий. Ежегодное прохождение диспансеризации в поликлинике – ещё один важный шаг на пути к здоровью.

Неделя открытых дверей проводится в областном клиническом диспансере несколько раз в год. Кроме этого возможность сдать базовые анализы есть у каждого человека во время диспансеризации в поликлинике по месту жительства. Специалисты рекомендуют не игнорировать медосмотр. Записаться на приём можно по номеру 1300 или у лечащего врача.