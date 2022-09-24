В Южно-Сахалинске проходит третий обучающий форум «Образование — энергия будущего»

— Форум создавался как площадка для обмена опытом и создания современной образовательной среды в Южно-Сахалинске, — рассказывает мэр Сергей Надсадин.

-Первый форум состоялся в 2019 году, и тогда в программу включились сразу 14 детских садов, а итогом стало билингвальное обучение в дошкольных учреждениях.

Сейчас по этой модели работают 19 детских садов и задействованы более 800 дошкольников. Они изучают английский, японский, корейский и китайский. Считаю, такую модель обучения можно внедрять во все детские сады города. «Расшколивание» тоже появилось после первого форума.

Его идея заключается в применение теоретических знаний на городском пространстве. Например, окружающий мир и биология изучаются в парке, а на горном воздухе — физкультура. На втором форуме основной темой стало сетевое образование. Формат дистанционного обучения во время карантина успешно показал себя. На первый план третьего форума вновь выйдет «Расшколивание», чемпионат пройдёт на базе гимназии №3.

На площадках в интерактивной форме учителя осваивают работу на цифровых платформах, преподавание «в полях» (за пределами школы: в парках, музеях). Особое внимание — естественным наукам. Кроме лекций и пленарных заседаний в программе театрализованные постановки, эстафеты, квесты. В городском парке им. Ю. А. Гагарина проходят мастер-классы по рисованию, прикладному искусству, управлению роботами.

Сегодня главной темой форума была конференция «Углеродный след», на которой Сергей Надсадин, научный руководитель АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский и доктор физико-математических наук Григорий Гольцман обсудили загрязнение окружающей среды, глобальное потепление через призму их влияния на Сахалин.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.