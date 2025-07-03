В Южно-Сахалинске проходит VI фестиваль театров Дальнего Востока

Вот уже шесть лет у этих коллективов есть прекрасная возможность на разных сценических площадках заявлять о себе. С 2019-го по 2023 годы это театральное событие проводилось в Хабаровске, но два последних года право принимать у себя артистов передано столице островного региона. Пока мастера сцены показывают свои таланты публике, у зрителей есть шанс оценить современное переосмысление классических историй.

Церемония открытия фестиваля прошла на площади у здания правительства области. Главным ее событием стал спектакль «Гамлет Story» от московского коллектива «САМи…». Режиссёр Наталья Семёнова смогла объединить оригинальные строки Уильяма Шекспира с поэзией Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Арсения Тарковского, Бориса Рыжего и Бахыта Кенжеева.

Один из участников труппы народный артист РФ театра и кино Алексей Кравченко очень тепло отозвался о происходящем: «Я первый раз здесь, я восхищён фестивалем: потрясающая организация, потрясающая сцена, великолепный зритель, добрый, очень внимательный, и просто космический звук. Организация всего – просто на 20 из 10!».

Вчера Бурятский государственный академический театр драмы им. Хоца Намсараева представил пьесу «Дон Жуан». А 5 и 6 июля зрителя ждёт спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» по мотивам комедии А. Н. Островского в постановке Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Помимо десяти постановок театров Дальнего Востока, которые отобрал экспертный совет, жители и гости города могут посмотреть спектакли других российских театров.

Фестиваль также предоставляет возможность пройти программу обучения артистам, драматургам, журналистам и пресс-службам региональных театров. Поэтому, кроме опыта эстетического, у сахалинцев есть шанс получить также и опыт работы в театральной сфере.

Олеся Данченко.