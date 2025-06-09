В Южно-Сахалинске проходит выставка военной печати

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась экспозиция «Минувших лет живая память», посвящённая периодической печати времен Великой Отечественной войны.

Выставка разделена на несколько тематических блоков, каждый из которых раскрывает разные аспекты жизни страны в годы войны по страницам той или иной газеты.

На выставке представлены информационные бюллетени и листовки, объявления и призывы, подшивки разных военных периодов газет «Красная звезда», «Комсомольская правда», «Труд» и «Известия».

Особое внимание уделено региональной газете «Советский Сахалин». На стендах размещены полосы военных номеров с ключевыми событиями — от объявления войны до её завершения. Ответственный секретарь «Советского Сахалина» Вячеслав Жердев рассказал об истории работы редакции в военный период, о том, как журналисты трудились и поддерживали фронт. После его выступления каждый желающий мог взять на память спецвыпуски «Советского Сахалина» посвященные 100-летию газеты и 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

Экспозицию дополняют артефакты, предоставленные управлением Росгвардии по Сахалинской области: каски, фляги, ложки и кружки воинов, найденные во время поисковых работ.

– Выставка напоминает о жертвах, принесённых народом, о силе единения и взаимовыручки, которые помогли одержать победу. Каждый документ, каждая строчка имеют огромную ценность — они хранят правду о великом подвиге, — отметила директор областной библиотеки Елена Павлова.

Выставка «Минувших лет живая память» продлится до 27 июня. А с 30 июня все желающие смогут заказать подшивки газет в читальном зале и лично полистать архивные номера фронтовых изданий.

Анастасия КАРАМУШКИНА.