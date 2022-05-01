В Южно-Сахалинске проходят праздничные первомайские мероприятия

Праздничное шествие колонны горожан от кинотеатра «Октябрь» до площади Ленина завершилось большим праздничным концертом.

​Со словами поздравления к горожанам и гостям областной столицы обратились председатель правительства области Алексей Белик, председатель областного объединения организации профсоюзов Александр Кознов, председатель областной Думы Андрей Хапочкин, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

В городском парке, скверах, на территориях домов культуры и на других площадках областного центра проходят праздничные концерты, организована развлекательная программа для детей.

От предыдущих массовых мероприятий сегодняшнее отличалось усиленными мерами безопасности. Проходы на площадь Ленина и площадь Победы организовывались через контрольные рамки. Было запрещено проносить с собой оружие любого типа, колющие, режущие предметы и жидкости. На площади Ленина раздавали воду для питья.

В городском парке им. Юрия Гагарина на площадке картодрома организована развлекательная программа «Звени, играй, веселый Первомай».

А в сквере возле ГДК «Родина» прошёл концерт «Звонкий май!».