В Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России по лыжным гонкам-2026

На пресс-конференции перед стартом Кубка России по лыжероллерам (28 – 29 июня, Южно-Сахалинск) корреспондент «Советского Сахалина» задал президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе вопрос: «Состоится ли в Южно-Сахалинске чемпионат России по лыжным гонкам в 2026 году». На что получил утвердительный ответ.

Сегодня мы публикуем проект календаря чемпионата, который пройдет в Южно-Сахалинске с 24 февраля по 9 марта.

24.02. – Приезд команд.

25.02. – Классический стиль 10/10 км. Женщины, мужчины.

26.02. – Скиатлон (10 км+10 км). Женщины, мужчины.

27.02. – Официальная тренировка.

28.02. – Эстафета (4 х 5 км) – смешанная.

01.03. – Свободный стиль – спринт.

02.03. – Официальная тренировка.

03.03. – Классический стиль – командный спринт.

04.03. – Эстафета (4 х 7.5 км). Женщины.

05.03 – Эстафета (4 х 7.5 км). Мужчины.

06.03. – Официальная тренировка.

07.03. – Свободный стиль 50 км. Массовый старт. Женщины.

08.03. – Свободный стиль 50 км. Массовый старт. Мужчины.

09.03. – День отъезда.

Соревнования будут проходить на лыжно-биатлонном центре «Триумф».

Время начало лыжных гонок будет сообщено дополнительно.

Подготовил Игорь Карпук.

Фото автора.