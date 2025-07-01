В Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России по лыжным гонкам-2026

На пресс-конференции перед стартом Кубка России по лыжероллерам (28 – 29 июня, Южно-Сахалинск) корреспондент «Советского Сахалина» задал президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе вопрос: «Состоится ли в Южно-Сахалинске чемпионат России по лыжным гонкам в 2026 году». На что получил утвердительный ответ.
Сегодня мы публикуем проект календаря чемпионата, который пройдет в Южно-Сахалинске с 24 февраля по 9 марта.
24.02. – Приезд команд.
25.02. – Классический стиль 10/10 км. Женщины, мужчины.
26.02. – Скиатлон (10 км+10 км). Женщины, мужчины.
27.02. – Официальная тренировка.
28.02. – Эстафета (4 х 5 км) – смешанная.
01.03. – Свободный стиль – спринт.
02.03. – Официальная тренировка.
03.03. – Классический стиль – командный спринт.
04.03. – Эстафета (4 х 7.5 км). Женщины.
05.03 – Эстафета (4 х 7.5 км). Мужчины.
06.03. – Официальная тренировка.
07.03. – Свободный стиль 50 км. Массовый старт. Женщины.
08.03. – Свободный стиль 50 км. Массовый старт. Мужчины.
09.03. – День отъезда.
Соревнования будут проходить на лыжно-биатлонном центре «Триумф».
Время начало лыжных гонок будет сообщено дополнительно.
Подготовил Игорь Карпук.
Фото автора.