В Южно-Сахалинске пройдет медиафорум «ProДФО: Все для Победы!»

С 1 по 3 июня в областном центре соберутся около 500 специалистов из сферы медиа из разных регионов Дальнего Востока. Сессии форума будут посвящены специальной военной операции, мобилизации общества и отечественной экономики, патриотическому воспитанию и другим актуальным темам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, масштабный форум объединится с первым блиц-тренингом «МедиаАкадемии» – проекта, в который переросла «Медиашкола: Дальневосточный репортер». В областном центре соберутся журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб региональных и муниципальных органов власти, редакторы госпабликов, сотрудники федеральных органов власти, учреждений образования и культуры, члены общественных организаций, в том числе молодежных и патриотических, из разных регионов Дальнего Востока.

Участников ждут деловые игры, семинары, мастер-классы, интерактивные занятия. С приветственным словом к участникам обратится губернатор Валерий Лимаренко.

Одним из главных спикеров станет заместитель полномочного представителя Президента России в ДФО Григорий Куранов.

Злободневные темы на своих сессиях поднимут более 10 федеральных экспертов. Среди них – автор книги «Дети интернета», создатель сайта «Нараспутье.ру» Андрей Афанасьев, эксперт Росмолодежи, член экспертного совета при комитете Госдумы РФ по молодежной политике Алена Зинкевич, политолог, профессор Высшей школы экономики, автор телеграмм-канала «Политджойстик» Марат Баширов, руководитель дирекции информационных проектов ФОРСИ, руководитель проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» Алексей Бабков.

Трансляции форума «ProДФО» будут доступны по ссылке https://rutube.ru/channel/26654746/.

Организаторами масштабного мероприятия выступают аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и правительство Сахалинской области.

Справка:

«ProДФО» – это серия форумов, посвященных воспитанию патриотизма, специальной военной операции, мобилизации общества.