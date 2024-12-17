В Южно-Сахалинске пройдет Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days)

Фестиваль является преемником всероссийской акции «День короткометражного кино», проводимой по инициативе молодежного центра Союза кинематографистов России с 2014 года.

В этом году фестивальные работы в Южно-Сахалинске покажут только один день – 19 декабря в малом зале ККЗ «Октябрь».

12:00 – «Нейросетевое кино. Конкурсная программа», 12+, 36 мин. («Шепот во тьме», «Без лица», «Демоническая красота», «Мы», «Земляне», «Любовник Леди Гриб»);

12:50 – «Специальная программа Кинокампуса Киностудии Горького. Игровое кино», 12+, 97 мин. («30 СЕКУНД», «Барашек», «ЛЕНТОЧКА», «ПЕТЕЛЬКА-КРЮЧОЧЕК»);

14:40 – «Специальная программа Кинокампуса Киностудии Горького. Игровое кино», 16+, 92 мин. («Бурул, Зуб даю!», «Куда ты уходишь?», «Мусор, Не снимайте в человека»);

16:30 – «Специальная программа Кинокампуса Киностудии Горького. Игровое кино», 18+, 52 мин. («ВНИМАНИЕ!», «Торбаса или как мы рубили мясо»).

Бесплатные билеты в кассе кинотеатра и на сайтах https://sakhkino.ru , https://bilet65.ru .