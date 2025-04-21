В Южно-Сахалинске пройдут заключительные игры чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге  А

Чемпионат России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А вышел на финишную прямую. C 23 по 27 апреля на территории учебно-тренировочного центра «Восток» пройдут заключительные поединки 14 тура. Островная команда по два раза встретится с МВА (Москва) и «Динамо» (Приморский край).

Необходимо заметить, что в седьмом туре, который проходил во Владивостоке с 24 по 28 декабря, островитянки встречались с этими соперницами. В первом поединке с МВА наши девушки с огромным трудом смогли выгрысть викторию 3:2 (18:25, 25:17, 25:20, 30:32, 15:11). Во второй встрече «Сахалин» праздновал победу со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 27:25).

Что касается Дальневосточного дерби с хозяйками площадки, по окончанию обоих матчей островитянки покидали площадку с испорченным настроением. В первом поединке «Сахалин» уступил со счетом 1:3 (14:25, 21:25, 26:24, 24:26). В заключительной игре тура бело-голубые праздновали победу 3:0 (25:17, 25:23, 25:18).

На сегодняшний день московская команда занимает десятую строчку в турнирной таблице. В ее активе 40 очков. В случаи неудачного выступления, поражения во всех встречах в Южно-Сахалинске, дружина из столицы может опуститься на ступеньку ниже. Вместе с тем, если «МВА» выиграет в заключительном туре все четыре матча, теоретически может подняться на ступеньку выше.

Динамовская дружина, перед заключительными играми, одержав в чемпионате 35 побед и потерпев 13 поражений, набрав 104 очка, расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице. Чтобы не опуститься на пятое место, команде из Приморья необходимо в оставшихся четырех встречах набрать 6 очков, а это две победы со счетом 3:0 или 3:1. Если шанс у «Динамо» замкнуть тройку призеров?

Для этого бело-голубым необходимо все четыре матча в Южно-Сахалинске выиграть со счетом 3:0 или 3:1, чтобы набрать 12 очков. При условии, что в Анапе «Атом-Курск» (Курская область), занимающий пока третью строчку в турнирной таблице, проиграет все свои четыре поединка дружинам «Динамо-Анапа» и «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа).

Теоретически это возможно, но если учесть, что «Динамо-Анапа» занимает 12 место, а «Уфимочка» 13-е, а у «Атома» в активе 116 очков, то мало вероятно, что дружина из Курска не сможет набрать необходимые им 3 очка из 12, чтобы не упустить бронзовые медали. Есть одна истина: прогнозы в спорте – дело неблагодарное.

Хозяйки площадки в своем активе имеют 86 очков (29 побед, 19 поражений). С таким багажом «Сахалин» занимает шестую строчку в турнирной таблице. Всего на одно очко меньше у «Уралочки-2-УрГЭУ» (Свердловская область).

Это значит, что в случаи потери очков на домашней площадке нашей дружины и удачного выступления свердловчанок в заключительном туре в Санкт-Петербурге, сахалинки могут уступить шестое место «Уралочке-2».

При этом, если даже островная команда одержит в четырех матчах четыре победы и наберет 12 очков, она останется на шестом месте. Вывод можно сделать один: терять очки нельзя, радовать островных болельщиков победной игрой – разрешается.

Сахалинских поклонников волейбола ждут четыре дня захватывающих поединков.

По своему драматизму волейбольные поединки женских команд превосходят футбольные баталии. Именно поэтому приглашаем посетить «Восток» и стать «седьмым игроком» «Сахалина».

Расписание матчей: