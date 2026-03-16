В Южно-Сахалинске прошел международный форум «Цифровой маяк»

В Южно-Сахалинске прошёл международный форум «Цифровой маяк: управление на основе данных».

Мероприятие объединило более 700 участников — руководителей органов власти, ИТ-экспертов и представителей бизнеса из России и других стран. Они обсудили перспективы развития цифровой отрасли и искусственного интеллекта на практиках, реализованных в островном регионе, обменялись практиками.

По итогам 2025 года Сахалинская область заняла первое место в стране по внедрению искусственного интеллекта и второе – в рейтинге цифровизации. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, добиваться высоких результатов команде островного правительства позволяет управленческая стратегия.

— Наша модель управления регионом базируется на трёх ключевых инструментах: проектное управление, бережливое производство и управление на основе данных. Мы держим на регулярном контроле более восьмисот показателей деятельности. По многим из них я лично получаю отчёт каждый день. Я всегда в курсе, как чистят дороги от снега, как мы привлекаем кадры, как решаем обращения с доступностью лекарств, – рассказал глава области. – Это наш повседневный стандарт работы. Он позволяет принимать взвешенные решения, опираясь на актуальные цифры. Проверенные данные становятся фундаментом для внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта. Важно, что эту работу мы проводим исключительно в интересах людей. Такой подход позволил нам войти в пятёрку регионов – лидеров по качеству жизни в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив.

Участниками дискуссии выступили представители федеральных органов власти и бизнеса.

На Сахалине совместно со Сбером реализуется проект «Остров технологий».

– Уже два года мы развиваем здесь Центр искусственного интеллекта, где запущено большое количество проектов, – рассказал управляющий директор по работе с государственным сектором Сбер Альберт Фахрутдинов. – Регион – один из лидеров в стране по развитию цифровых навыков. Так, проект Сахалина по мониторингу свалок с помощью беспилотников выиграл на международной конференции Сбера «AI Journey». Мы продолжаем сотрудничество. У нас запущен «пилот» «Помощник министра». Он направлен на снижение нагрузки, связанной с подготовкой нормативной документации. Очень активно мы работаем над сервисами по снижению рутины при обращении граждан.

Участники сессии отметили успешный опыт Сахалина по внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в медицине. Здесь действуют референс-центры по онкологии и нефрологии. Система автоматически анализирует данные пациентов и выявляет у них риски развития заболеваний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель министра цифрового развития РФ Григорий Борисенко:

— Цифровая команда Сахалина одна из самых проактивных среди всех субъектов страны. Любой цифровой «пилот» – ребята первыми поднимают руку, заходят во все проекты. Самый последний проект, который будет развиваться в регионе непосредственно с минцифры РФ, – это переход на новую версию витрины записи на приём к врачу. Это большое технологическое мероприятие, которое позволит контролировать качество данных о слотах и записи в лечебные учреждения. Сахалин будет одним из первых субъектов, который перейдёт на эту технологию. Такой подход коллеги демонстрируют почти во всём. Сахалин один из лидеров по количеству эффективных решений, размещённых на портале «Цифровой регион». Здесь очень хорошо умеют использовать вертикальную съёмку с беспилотников для того, чтобы решать самые разные хозяйственные задачи. И этот опыт тиражирован в десятки субъектов по всей стране.