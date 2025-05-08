В Южно-Сахалинске прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы

Праздничный концерт «Спасибо за Победу!» прошел на сцене международного театрального центра имени Чехова. Гостями мероприятия стали ветераны и труженики тыла, почетные жители города, участники специальной военной операции и их семьи.

​Перед началом концерта на площади возле Чехов-центра прошла акция «Георгиевская лента». Студенты в военной форме исполняли патриотические песни и приглашали жителей города на вальс Победы.

К собравшимся в зрительном зале обратился председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

– Скоро мы всей страной будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И я от имени губернатора Валерия Лимаренко и от себя лично поздравляю вас с наступающим священным праздником! Десятки лет отделяют нас от того весеннего дня 1945 года. Но мы до сих пор ощущаем счастье Победы над врагом, который хотел уничтожить наш народ. Искренне благодарим всех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, чтобы отстоять право потомков на жизнь, и победил. Память о Победе, о том, какой ценой она досталась, объединяет поколения. Мы учимся у ветеранов войны и тружеников тыла любить Родину, дружить, работать, выдерживать любые испытания и становиться сильнее. Ваш пример вдохновляет сахалинцев и курильчан, которые сегодня с оружием в руках защищают Россию. Поэтому Победа, как и прежде, будет за нами, – сказал Алексей Белик.

​С праздничной программой выступили военно-духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона, творческие коллективы Сахалинского колледжа искусств, Сахалинской филармонии, эстрадный хор Центральной детской музыкальной школы, коллективы Детской школы искусств № 2 города Южно-Сахалинска.