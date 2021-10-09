Вкусное событие. В Южно–Сахалинске прошла 23-я специализированная выставка «Рыбная индустрия»

В мероприятии участвовали руководители и специалисты рыбопромышленного комплекса и смежных отраслей из Сахалинской области и других регионов России.

Событие состоялось при поддержке сахалинского Центра «Мой бизнес», который предоставляет более 400 бесплатных услуг, включая финансовые займы на льготных условиях для предпринимателей.

Полтора десятка предприятий представили свою продукцию на индивидуальных стендах выставки. Один из участников выставки признался, что у его предприятия нет денег на рекламу и маркетинг. Поэтому подобная помощь для него очень важна.

На выставке были представлены новинки оборудования для переработки морепродуктов и различные виды продукции, а также упаковка и тара, спецодежда, средства для гигиены пищевых производств и др.

Например, ООО РПК «Кардинал» из Корсакова привезло продукцию из тюленя: жир, желчь, вилочковую железу и шкуры. А также биологически активную добавку.

ООО «Дивия-Фарм» ( г.Южно-Сахалинск) занимается изготовлением фитопрепаратов и пищевых продуктов из морской капусты Laminaria japonica на уникальном запатентованном оборудовании с использованием неотехнологий на базе военных разработок российских ученых и с привлечением иностранных инвестиций. По словам руководителя, аналогов инновационной технологии в мире больше нет.

Особой популярностью у покупателей подобные БАДы пользуются, как средства усиления иммунной системы, мощного антивирусного натурального продукта и профилактики против целого ряда потенциальных заболеваний.

Предприятие только начинает выходить на общероссийский и международный рынки сбыта. Поэтому для него и других участников выставки выступление экспертов на круглых столах о том, как сделать этот процесс успешным, было

полезным.

Вызвала интерес и информация о создании и продвижении своего бренда, защите интеллектуальной собственности и цифровых технологиях, что особенно актуально в связи с пандемией и переходом на удаленную работу в интернет пространстве.

Обычных же посетителей интересовала, прежде всего, цена, качество и вкус морепродуктов. Жительница областного центра сказала, что для нее выставка это возможность выйти в люди во время пандемии и попробовать деликатесы, которые пенсионерам не по деньгам, а ее внук спросил, где учат на дегустатора. Гость из Хабаровска заметил, что в его городе стоимость рыбы дешевле, чем в Южно – Сахалинске, хотя ее нужно доставлять с побережья за 600 км. При том, что Сахалин остров, купающийся в дарах моря. Туристка из Москвы порекомендовала использовать рецепты коренных народов для создания новых видов современной продукции, что могло бы стать отличительным вкусом Сахалина.

Именно так и поступили на анивском предприятии ООО «Алексо», где недавно на основе нивхской кухни разработали технологию изготовления юколы.

— Конечно, мы немного отошли от традиционного способа приготовления, используем соль, специи для большей сохранности и вкуса, — говорит технолог Зинаида Вихляева

Кроме того, здесь выпускают пресервы, икру лососевую зернистую, балыки (нерки, кижуча, кеты, горбуши), продукцию копченую, вяленую, спецпосола и т.д. Также пользуется спросом острая соломка из кеты с добавлением паприки, перца, азиатских специй.

Зинаида Михайловна рассказывает, что их предприятие больше 10 лет занимается глубокой переработкой рыбы. Начинали они с ловли и оптовой продажи, но последние 5 лет пришлось отказаться от добычи рыбы, так как ее в Анивском заливе осталось мало, и поэтому вылов был запрещен. Сейчас приходится сырье закупать в других компаниях, что повышает себестоимость готовой продукции. Дорожают также различные материалы и услуги, электричество. Кроме того, считает моя собеседница, для уменьшения стоимости цены рыбы в магазинах необходимо бороться с браконьерством и активнее заниматься воспроизведением.

По ее мнению, у нас слишком мало рыбоводных заводов по сравнению с Японией, а те, что есть, государство передает в частные руки.

Кроме того, влияет на ситуацию и недостаток рабочей силы, что заставляет приобретать оборудование с наименьшим использованием труда человека.

Большим подспорьем стал лизинг техники, что значительно дешевле банковских кредитов на покупку, а также возмещение стоимости топлива для производителей и другие формы господдержки.

— Цены на продукцию определяет Москва. Мы не можем конкурировать со столичными предпринимателями по закупочным ценам. Чтобы на островах были доступные по стоимости для населения морепродукты, необходима государственная программа по налоговым льготам для рыбаков, — считает Александр Тян, генеральный директор группы компаний ООО «Сакура» из Холмского района. — Кроме того, повышает стоимость продукции то, что консервную банку сейчас на острове не производят, хотя еще не так давно в Холмске работало подобное производство. Сейчас приходится завозить банку из Приморья.

«Сакура» это семейное предприятие. Александр продолжает дело своего отца и брата. Консервный завод действует 10 лет.

— Недавно приобрели оборудование для производства сухой морской капусты и морского винограда, которые для употребления достаточно просто залить кипятком. Наш завод находится непосредственно на берегу. Поэтому между заготовкой и приготовлением проходит минимальное время, что позволяет максимально сохранить все полезные свойства сырья. Наше качество уже оценили столичные заказчики, куда мы поставляем данную продукцию.

Кроме того, наши изделия помимо Сахалина продаются в магазинах Хабаровска и Владивостока. Также производим рыбные котлеты и тефтели в томатном соусе, причем по старым советским ГОСТам, к которым привыкли потребители, — рассказал рыбопромышленник.

В ходе выставки прошли конкурс качества «Народное признание» и выступления творческих коллективов.

Пока технологи изучают секреты приготовления рыбы коренных малочисленных народов севера, нивхи «зажгли» интерес присутствующих на выставке к другой стороне своих талантов. Семейно-родовая община «Тухш» (огонь) из Ногликского района представила изделия из рыбьей кожи. Кстати, образцы их народного промысла украшают витрины музея Хоккайдо в японском городе Саппоро. Так, что выставка была не только полезной, но и вкусной, и красивой.

Даниил Панкстьянов.