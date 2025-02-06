В Южно-Сахалинске прошли чемпионаты к юбилею пограничной службы

На чемпионатах органов безопасности Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам и плаванию, посвященных столетию пограничной охраны на Сахалине и Курилах, наибольшее количество медалей завоевали представители Камчатки и Хабаровского края. Но участники 17 команд всех дальневосточных регионов показали боевой дух. Несмотря на пришедший на Сахалин циклон с сильным ветром и густым снегопадом, все старты лыжников прошли по графику.

На торжественной церемонии закрытия чемпионатов председатель правительства области Алексей Белик вручил награды спортсменам, занявшим призовые места.

– Президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом Защитника Отечества. Воин России должен быть сильным, смелым, волевым человеком. Три дня в упорной борьбе вы демонстрировали свои лучшие спортивные качества, волю к победе. Многие из вас добились новых рекордов. А главное – все вы укрепили свой воинский дух, умение сражаться в одиночку и в команде. А значит, сильнее стала наша Родина. Мы сделали все возможное, чтобы чемпионаты органов безопасности стали ярким спортивным событием, чтобы вы могли полностью посвятить себя бескомпромиссной борьбе. Надеюсь, вы сохраните прекрасные воспоминания о нашем островном регионе и с удовольствием приедете сюда вновь, – сказал Алексей Белик.

Председатель Сахалинской региональной организации «Динамо», начальник УФСБ России по Сахалинской области Александр Филоненков отметил, что циклон помог спортсменам проявить свои лучшие качества.

– Вы проявили стойкость, выдержку, все лучшие качества, присущие атлетам и сотрудникам органов безопасности. Поэтому в наших состязаниях нет проигравших, – отметил Александр Филоненков.

Награды победителям вручил главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев, сообщает пресс-служба регионального правительства.