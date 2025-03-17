В Южно-Сахалинске прошли игры чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «А»

«Сахалин» дважды встретился с «Амурскими тигрицами» (Хабаровск).

В чемпионате команды провели по 38 поединков. Хабаровчанки одержали 18 побед и 20 раз уходили с площадки побеждёнными. Набрав 54 очка, тигрицы расположились на 8 месте в турнирной таблице.

Островная дружина одержала 22 виктории и 16 раз испытала горечь поражения. С 65 очками «Сахалин» стоял на ступеньку выше своих соперниц.

Что касается личных встреч в текущем чемпионате, команды дважды встречались в четвёртом туре, который проходил в Хабаровске. В первом поединке хозяева площадки в упорной борьбе праздновали победу со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:23). На следующий день «Сахалин» взял реванш 3:1 (25:17, 20:25, 25:16, 25:18).

Дебют матча в субботу был просто обескураживающим не только для «тигриц», но и островных болельщиков. Поединок продолжался четыре минуты, а на табло горели цифры 5:1 в пользу «Сахалина». При счёте 10:3 главный тренер «Амурских тигриц» Александр Щурин берёт тайм-аут.

Минутная передышка не принесла команде гостей желаемого перелома в игре. Островитянки продолжали доминировать на площадке. Команда Олега Ляпугина стремилась показать своим болельщикам красивый, а главное результативный волейбол, у наших девушек это получалось. Отличная игра на приёме мяча и результативные атаки, надёжный блок сводил на нет весь наступательный порыв соперниц. При счёте 15:6 хозяева площадки расслабились, и соперницы тут же воспользовались таким подарком – 15:9. Однако провал в игре сахалинки быстро исправили и довели первый сет до победного конца – 25:13 и 1:0.

Вторая партия началась довольно весело. «Сахалин» продолжал диктовать свои условия, ведя в счёте 4:2. Казалась, и этот сет станет легкой прогулкой хозяев в общей победе в матче. Другого мнения на этот счёт была команда из Хабаровска. Довольно легко «тигрицы» сравняли счёт – 5:5, 7:7, 8:8, а затем вышли вперёд 9:11. Островитянки старались перевернуть ход поединка в свою пользу, но соперницы не позволяли им этого сделать. 11:11, 12:12, 13:15, 15:15, 15:17.

Волейбольные качели продолжались до счёта 18:18. «Сахалин» выходит вперёд 20:18. Хабаровчанки продолжают показывать хороший атакующий волейбол – 20:19, 21:20, 21:22. При счёте 23:24 тигрицы подавали на сет. Наши девушки сравнивают счёт 24:24. Более того, выходят вперёд 25:24 и подают на партию. И им не удалось склонить чашу весов в свою пользу в сете – 25:25. И всё же последнее слово в этой драматичной партии осталось за островитянками – 28:26, 2:0.

Третий сет напоминал второй. «Сахалин» ведёт 4:1, «тигрицы» сокращают счёт до минимума 4:3. Наши убегают вперёд 8:5, 9:6, но вот на табло горят 9:10 в пользу гостей. Накал борьбы на площадке напоминал финал кубкового матча – 10:10, 12:12, 15:15. При счёте 17:16 Анастасия Гергерт на подаче делает эйс, и «Сахалин» уходит в отрыв 18:16.

Поймав кураж, сахалинки доводят счёт до 21:17. Казалось, у соперника нет ни малейшего шанса перевернуть ход сета и всего матча в свою пользу. Тем более при счёте 24:22 хозяева площадки подавали на сет и матч. «Тигрицы» продемонстрировали огромную волю к победе – 24:24. Островитянки получают второй шанс завершить матч в свою пользу 25:24, и вновь на табло горит равный счёт 25:25. И только с пятой попытки «Сахалин» смог поставить победную точку – 29:27 и 3:0.

Вторая встреча началась для хозяек площадки с «холодного душа». Гостьи с первых розыгрышей показали, что настроены только на победу. Поведя в счёте 1:3, 2:4, хабаровчанки только один раз в первом сете позволили островитянкам выйти вперёд 6:5.

При счёте 7:11 главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин вынужден взять тайм-аут. Пауза в игре позволила игрокам снять стартовое волнение, и счёт сократился до минимума – 10:11. И всё же, как не старались хозяйки площадки, но остановить атакующий порыв «тигриц» в первой партии им не удалось – 12:13, 14:15, 15:19, 17:25 и 0:1.

В перерыве, судя по всему, тренерский штаб «Сахалина» напомнил своим подопечным, что команда выигрывала матчи, уступая по ходу встречи 0:2.

Начала второго сета было за островитянками – 4:1. Этот атакующий порыв тигрицы довольно быстро остановили – 4:4. «Сахалин» ведёт 7:5, 8:6, но по-спортивному наглые и не уступчивые «Амурские тигрицы» не позволяют хозяевам уйти в отрыв – 8:8, 10:10, 12:12. Более того, сами выходят вперёд 12:14.

Сахалинки смогли собраться и догнать беглянок – 14:14. Переломный момент в партии произошел при счёте 15:14. Около двух минут соперницы не позволяли опуститься мячу на площадку. И в этом головокружительном розыгрыше спортивная удача была на стороне нашей команды – 16:14. Концовку сета островитянки сыграли более качественно, завершив партию в свою пользу – 25:17, 1:1.

Старт третьего сета напоминал первый. «Тигрицы» доминируют 1:4, 4:8. У соперника получается всё в атаке, надёжно они играют в обороне. «Сахалин» потерял свою игру, и мяч, в прямом смысле слова, валился у игроков из рук. Казалось, что этот сет хабаровчанки заберут без особого труда. Они не только разрушали все атаки хозяев площадки надёжным блоком, но и сами уходили в отрыв – 8:12, 9:13.

При счёте 10:14 атакующий порыв тигриц дал сбой. Дружина Олега Ляпугина смогла не только сравнять счёт 14:14, но выйти вперёд 15:14. Ведя по ходу партии 21:18, островитянки допускают серию ошибок в обороне и на табло горит 21:21. Концовка сета получилась нервной – 22:21, 23:22. И всё же спортивная фортуна была на стороне «Сахалина» – 25:23 и 2:1.

Четвёртый сет складывался довольно противоречиво. Наша дружина впереди 3:1, 6:4. «Тигрицы» «кусаются» и довольно «больно». При счёте 6:9 Олег Ляпугин берёт тайм-аут.

После этого у островитянок вновь появилась мощная атака и качественный приём, что поспособствовало быстрому набору очков – 10:9. И вот уже Александр Щурин вынужден брать тайм-аут.

Команды заиграли на равных – 10:10,12:12, 14:14. И все же «Сахалин» был чуть-чуть удачливее на завершающей стадии своих атак, что позволило команде в концовке дожать соперника – 16:14, 17:15, 19:16, 23:18, 25:19 и 3:1.

Непросто сложились оба матча для «Сахалина» против «Амурских тигриц» на своей площадке. Как бы там ни было, островитянки смогли вытащить в сумасшедших концовках завершить поединки в свою пользу.

После окончания дальневосточного дерби главный тренер «Амурских тигриц» сказал: «Два поражения, это плохо. Мы недовольны результатом, недовольны игрой нашей команды. Много допускали глупых ошибок, которые привели в конечном итоге к поражениям. Наши девушки пока не готовы психологически к таким поединкам».

Главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин отметил: «Игры получились эмоциональными и зрелищными для зрителей, но не для тренерского штаба. Всё решалось в концовках партий. Отличная поддержка наших болельщиков сыграла большую роль в этих матчах».

Матчи двенадцатого тура «Сахалин» будет проводить в Хабаровске с 26 по 30 марта. Наши девушки дважды встретятся с «Тюменью» и «Уралочкой-2 Ур ГЭУ» (Свердловская область).

«Тюмень» на сегодняшний день занимает 11 место. В текущем чемпионате островитянки встречались с этой командой и уступили 2:3 и1:3. «Уралочка-2» расположилась на 6 месте. В первом матче наша дружина проиграла свердловчанкам со счётом 0:3, во втором взяла реванш 3:2.

После 39 встреч в чемпионате «Сахалин» с 68 очками занимает 7 место.

Игорь КАРПУК.

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