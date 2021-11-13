В Южно-Сахалинске прошли общественные обсуждения проекта бюджета области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Общественные обсуждения позволили нам узнать мнения сахалинцев и курильчан. Граждане справедливо считают, что в нынешних экономических условиях бюджетные средства следует использовать максимально эффективно. Перед правительством по-прежнему стоит задача исполнения всех социальных обязательств, обеспечения условий для дальнейшего роста экономики, развития налогового потенциала, привлечения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса. Поступившие в ходе обсуждений предложения будут учтены в дальнейшей работе над законопроектом, — отметил председатель правительства области Алексей Белик.

В 2022 году доходы бюджета составят 126,0 миллиарда рублей. В 2023 году поступления прогнозируются на уровне 116,3 миллиарда рублей, в 2024 году — 108,9 миллиарда рублей. Расходная часть в 2022 году определена в размере 146,6 миллиарда рублей, в 2023 году – 133,0 миллиарда рублей, в 2024 году – 124,5 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в 2022 году составит 20,6 миллиарда рублей, в 2023 и 2024 годах — 16,7 миллиарда рублей и 15,6 миллиарда рублей соответственно. Источником финансирования дефицита являются в основном привлеченные кредиты.

Министр финансов области Ольга Лопатина отметила, что бюджет на ближайшую трехлетку сохранит социальную направленность.- Мы используем все доступные финансовые инструменты, чтобы сбалансировать бюджет для решения задач развития и обеспечения всех первоочередных и социально-значимых расходов. В 2022 году на программы социальной сферы будет направлено 74 миллиарда рублей, из них более 19 миллиардов рублей — на социальную поддержку населения, — заявила глава регионального финансового ведомства.

На сферу здравоохранения в 2022 году предусмотрено 22,6 миллиарда рублей. За счет этих средств завершится строительство второго корпуса городской поликлиники № 4, продолжится возведение нового корпуса консультативно-диагностического центра в Южно-Сахалинске и отделения поликлиники № 2 в селе Дальнем. Будут куплены здания для размещения фельдшерских пунктов в селах Углезаводск, Восточное, Пятиречье и Новая Деревня и врачебных амбулаторий в селах Горячие Ключи и Костромское.

На образование выделено 24,9 миллиарда рублей. Это позволит, в частности, ввести в строй школу на 300 мест в поселке Ноглики, школу — детский сад в селе Кировском, начальную школу на 400 мест в Шахтерске.Более 4 миллиардов рублей пойдут на обеспечение населения качественным жильем. На развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства – 17,3 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда рублей планируется привлечь в форме инфраструктурного бюджетного кредита на возведение в аэропорту города Южно-Сахалинска новой искусственной взлетно-посадочной полосы.

Радует, что структура расходов областного бюджета, как и в прошлые годы, сохраняет социальную направленность. Увеличены расходы на образование, социальную защиту.

Наша совместная задача с правительством области – направить растущие доходы областного бюджета на снижение государственного долга, — отметил депутат областной Думы Виталий Гомилевский- Общественные обсуждения позволяют решать многие вопросы в непосредственном контакте с властями и активными жителями. Благодаря подобному прошлогоднему мероприятию мы смогли решить проблему по ремонту фасада в сельской школе в Соколе. Этого очень давно ждали местные жители.

Положительно решен вопрос ремонта путепровода на дороге Долинск – Быков. В Томаринском районе сдвинулась с мертвой точки ситуация с котельной. Сегодня мы тоже услышали о множестве первоочередных задач, важных для каждого населенного пункта и района. Важно, что большое внимание уделяется переселению из аварийного жилья, — сказала депутат областной Думы Наталья Коршунова- Несмотря на то, что у области, как и у всех, сейчас не лучшие времена, бюджет сформировался хороший – повезло с ценами на нефть. Самое важное в нашем бюджете – социальная сфера.

Традиционно большая его часть направлена на развитие образования, здравоохранения и строительство жилья. Также, я считаю, следует уделить особое внимание содержанию и строительству дорог, переселению из ветхого и аварийного жилья и развитию экономики, – отметил депутат регионального парламента Анатолий Кочнев.- В этом году было принято замечательное решение по текущему ремонту дворовых территорий. В условиях дефицита бюджета это позволяет приводить в порядок дворы уже сейчас, а не дожидаться капитального ремонта. Люди, выйдя из подъезда, не должны перепрыгивать через лужи. За счет бюджета эта работа продолжится.

Очень радует, что в нашем регионе такое внимание уделяется комфортной городской среде, — поделилась своим мнением координатор движения серебряных волонтеров по направлению ЖКХ Алена Силачева.- Отмечу как позитивный момент: в проекте бюджета предусмотрено строительство нескольких социальных объектов. Среди них, например, пансионат для ветеранов в Корсакове, дом-интернат для престарелых и инвалидов в поселке Ноглики.

Очень важно, что такие учреждения будут возводиться не только в областном центре, но и других муниципальных образованиях, — сказала член Общественной палаты Сахалинской области Галина Грошева. Участники обсуждений устно и письменно внесли несколько десятков предложений по проекту бюджета. Все они взяты в работу. Большинством голосов (144 – «за», 1 – «против») они рекомендовали областной Думе принять законопроект с учетом поступивших поправок, сообщает пресс-служба регионального правительства.