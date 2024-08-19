В Южно-Сахалинске прошли съемки Летнего кубка КВН

В Сахалинской области завершились съёмки Летнего кубка КВН — дебютного мероприятия в таком формате для островного региона.

Турнир чемпионов Высшей лиги «Клуба весёлых и находчивых» в ближайшее время покажут в эфире Первого канала, но сахалинцам подарили возможность вживую увидеть легендарное шоу. Островитяне остались в восторге от выступлений команд, а гости региона прониклись самобытной культурой Сахалина и отразили впечатления в своих шутках, которые представили тысячам зрителей и строгому жюри.

Летний кубок КВН на Сахалине провели по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В течение четырёх дней Южно-Сахалинск стал площадкой для юмористического творчества креативных и остроумных людей. Представители команд, продюсеры и режиссеры КВН встречались с молодёжью островного региона, а также подготовили концерт. Для всей России шутили и иронизировали «Сборная Пермского края», ростовский «Флэш-Рояль», белорусский «Доктор Хаусс» и, конечно, команда «Сделано на Сахалине».