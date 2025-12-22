VI Педагогический бал прошел в Южно-Сахалинске

Он собрал рекордное количество участников – 120 учителей. Яркими моментами вечера стали «Педагогический вернисаж» с авторскими работами учителей, дуэты «учитель – ученик» с вокальными номерами, дефиле в костюмах от бутика дизайнерской одежды, торжественный полонез и танцы.

– Миссия педагога одна из самых важных, именно они формируют будущее региона и страны, – подчеркнул заместитель председателя правительства региона Вячеслав Аленьков. – В этом году мы запустили проект «Креативные индустрии для педагогов», направленный на раскрытие творческого потенциала учителей. Бал — живое воплощение этой идеи, яркое подтверждение многогранности талантов педагогов.

Фото: Министерство образования Сахалинской области.