В Южно-Сахалинске провели акцию «Помоги собраться в школу»

В начале августе Центр молодежных инициатив установил корзины добра для сбора школьных принадлежностей в нескольких точках города. С участием горожан удалось собрать 165 кг школьных принадлежностей для детей из Шахтерска Донецкой области.

Это канцелярия, тетради, дневники, наборы для творчества, рюкзаки, пеналы, сумки для сменной обуви и др.

35 наборов для школьников волонтеры доставили адресно в южно-сахалинские семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Также часть собранных вещей передали в пункт сбора гуманитарной помощи «Сопричастность».

— Второй год подряд мы собираем школьные наборы не только для южно-сахалинских детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, но также помогаем подготовиться к началу учебного года нуждающимся детям из ДНР, — рассказал директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.