В Южно-Сахалинске проводили в дорогу очередную группу добровольцев, пожелавших участвовать в СВО

Погода в Южном в этот день выдалась вполне октябрьской, переменчивой – то небо зашторивали сплошные тучи, то вдруг будто открывалось окно и землю заливал яркий солнечный свет.

У собравшихся возле военкомата и настроение тоже было переменчиво: у матерей и жен добровольцев то слезы текли по щекам, то лица озаряли улыбки.

Тут и там – обнимающиеся парочки. Отдельной группкой собрались суровые сахалинские парни, которые своим родным не разрешили себя провожать, дабы не сбивали с боевого настроя.

— Дома женщины поволновались, попрощались, ну и достаточно. Нечего здесь слезы лить, — поделились мужики.

Конечно, фото на память. Вот звучит артиллерийская команда: «Триста… Тридцать… Три!» Вместо орудийного залпа щелкает затвор фотоаппарата-зеркалки, и на дисплее высвечивается коллективный портрет дружной команды южносахалинцев. Ребята в камуфлированной форме, подтянутые, бравые. Прочь сомнения: настрой у этих парней по-настоящему боевой!

Прощание не было долгим. Построение, перекличка – и три десятка сахалинцев с вещами отправились на посадку в автобус…

Что дальше?

— Собираем добровольцев в команды, далее отправляем в воинскую часть. Все эти люди прибыли сюда в назначенную дату из разных районов области. Автобус их доставит на пункт сбора личного состава. Первым делом каждый пройдет медосмотр и получит военную форму, а затем поступит в воинскую часть для прохождения боевого слаживания, — говорит заместитель военного комиссара Сахалинской области подполковник Борис Малов.- 12 октября сформирована команда больше чем из 30 человек. В общей сложности собралось уже около 200 добровольцев. Им предстоит пройти занятия по боевой подготовке на Успенском полигоне: одиночную подготовку, слаживание отделений и прочее. Без этого никто никуда дальше не поедет.

Каждый доброволец имеет воинскую учетную специальность, указанную в военном билете.

На другую его не «переназначат».

По словам подполковника, на Сахалине добровольцы проведут 10-15 дней, а дальше продолжат подготовку в другом регионе. На все это потребуется около месяца.

Владимир СЛАВИН.