В Южно-Сахалинске расцвели рододендроны – время делать селфи!

Кустарники с роскошными цветами и эффектными глянцевыми листьями можно увидеть на территории у областного краеведческого музея, где представлено около десятка форм и сортов с крупными цветами разного цвета. Красуются они и на Коммунистическом проспекте в тиссовом сквере у здания областной администрации.

Подробнее о рододендронах «Советскому Сахалину» рассказала кандидат биологических наук Анастасия Рогазинская-Таран.

Эти декоративные кустарники с каждым годом набирают популярность у садоводов, ландшафтных дизайнеров, озеленителей всего мира. Известно множество видов, не говоря уже о формах и сортах этих представителей рода вересковых, которых иногда называют альпийскими розами. Между прочим, родственниками рододендронов можно считать такие растения, как вереск, азалия и багульник.

В Сахалинском ботаническом саду разведением рододендронов в свое время занималась Светлана Чабаненко. Сейчас коллекция сада насчитывает более сорока видов, в том числе есть редкие и исчезающие краснокнижные рододендроны Шлиппенбаха и Чоноски.

Эти растения специалисты выращивают из семян, работа по их выхаживанию очень кропотливая и требует много времени.

Кстати, почти все представители рода вересковых ядовиты, содержат вещества, угнетающие нервную систему. Поэтому лучше наслаждаться их природной красотой на некотором расстоянии, и не оставлять в квартире роскошный букет рододендров.

Цветение рододендронов, увы, скоротечно, продолжается всего 1-2 недели. Так что спешите увидеть и сделать потрясающие селфи!

Ярослав САФОНОВ.