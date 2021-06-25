    В Южно-Сахалинске расцвели рододендроны – время делать селфи!

    Кустарники с роскошными цветами и эффектными глянцевыми листьями  можно увидеть на территории у областного краеведческого музея, где представлено около десятка форм и сортов с крупными цветами разного цвета. Красуются они и на Коммунистическом проспекте в  тиссовом сквере у   здания областной администрации.

    Подробнее о рододендронах «Советскому Сахалину» рассказала кандидат биологических наук Анастасия Рогазинская-Таран.

    Эти декоративные кустарники с каждым годом набирают популярность у садоводов, ландшафтных дизайнеров, озеленителей всего мира. Известно множество видов, не говоря уже о формах и сортах этих представителей рода вересковых, которых иногда называют альпийскими розами. Между прочим, родственниками рододендронов можно считать такие растения, как вереск, азалия и багульник.

    В Сахалинском ботаническом саду разведением рододендронов в свое время занималась Светлана Чабаненко. Сейчас коллекция сада насчитывает более сорока видов, в том числе есть редкие и исчезающие краснокнижные рододендроны Шлиппенбаха и Чоноски.

    Эти растения специалисты выращивают из  семян, работа по их выхаживанию очень кропотливая и требует много времени.

    Кстати, почти все представители рода вересковых ядовиты, содержат вещества, угнетающие нервную систему. Поэтому лучше наслаждаться  их природной красотой на некотором расстоянии, и не оставлять в квартире роскошный букет рододендров.

    Цветение рододендронов, увы, скоротечно, продолжается всего  1-2 недели. Так что спешите увидеть и сделать потрясающие селфи!

    Ярослав САФОНОВ.

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