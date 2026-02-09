В Южно-Сахалинске расширяется сеть платных парковок

Автомобилистам областного центра напоминают о правилах использования платного муниципального парковочного пространства.

Сейчас платная парковка внедрена на участке улицы Дзержинского (от улицы Буюклы до Коммунистического проспекта). Для удобства автовладельцев парковку можно оплатить несколькими способами: через мобильное приложение Ruparking, личный кабинет на веб-портале uus-parking.ru, паркоматы, а также с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

Соблюдение правил контролируется комплексами фотовидеофиксации, которые автоматически формируют протоколы о нарушениях. За парковку без оплаты владельцу транспортного средства грозит административный штраф. Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать правила и своевременно оплачивать парковку.

Как и анонсировалась ранее, с начала марта в областной столице начнут действовать муниципальные парковки ещё в трёх местах: на участке ул. Карла Маркса (от Дзержинского до Ленина), а также на улицах Амурской и Чехова (от ул. Карла Маркса до Компроспекта). Таким образом, количество парковочных мест в центре города достигнет 250. На них будет действовать такой же режим работы и способы оплаты, как и на ул. Дзержинского. Первые 30 минут – бесплатны, далее тариф составляет 85 рублей в час. Платный режим действует с 8.00 до 19.00, за исключением выходных и праздничных дней.

– Платная парковка решает сразу несколько задач. Она сокращает время на поиск места в центре города и обеспечивает доступность парковочного пространства возле учреждений для тех, кому нужно заехать ненадолго. Это предотвращает ситуацию, когда одни и те же автомобили занимают места целый день. И в целом комплексно разгружает улично-дорожную сеть, снижает количество нарушений и способствует уменьшению аварийности, – подчеркнул начальник отдела Центра управления городской мобильностью Денис Кузьмин.

Подробную консультацию можно получить ежедневно в рабочее время в Центре управления городской мобильностью по адресу: ул. Ленина, дом 376 (ТДЦ «Парус»), офис 405. Или по телефону 300-480 (доб. 14).

Кстати

В Южно-Сахалинске действуют льготы на оплату парковки. Категории горожан перечислены здесь: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1524/3600.