В Южно-Сахалинске расследовано уголовное дело о мошенничестве при получении выплаты за погибшего в зоне СВО

2,5 миллиона рублей получил биологический отец погибшего бойца. В своё время «папаша» был лишён родительских прав, но скрыл этот факт. Подробности этой истории «Советскому Сахалину» сообщили в следственном управлении УМВД России «Южно-Сахалинск».

Как выявился факт мошенничества? Правоохранительные органы узнали о случившемся, увы, не по линии минобороны. С заявлением обратилась жена погибшего бойца, кстати, зарегистрировавшая брак с ним буквально за сутки до отправки в зону СВО. Она получила положенную выплату по смерти супруга в меньшем размере, чем полагалось. Полиция стала выяснять, кому ещё могла уйти часть выплаты.

Вскоре удалось установить, что деньги летом прошлого года получил биологический отец бойца, как уже сказано, лишённый родительских прав. После гибели парня ему сообщили о его праве на выплату. Сведений в военкомате о том, что он лишён родительских прав, не было. Отсутствием информации «папаша» не преминул воспользоваться. При оформлении документов он на вопрос, не лишён ли родительских прав, ответил: нет. И подчеркнул, что биологическая мать лишена.

Военкомат сделал запрос, выяснил, что погибший сахалинец воспитывался в детском доме. Вначале родительских прав лишили мать, а отец ребёнка в это время отбывал наказание в местах не столь отдалённых и приобрел такой же статус, когда освободился.

Сейчас главный фигурант уголовного дела о мошенничестве находится под подпиской о невыезде. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). За это преступление наказание может составить до 10 лет лишения свободы. В ходе следствия был наложен арест на принадлежащее «папаше» транспортное средство, дальнейшее зависит от решения суда.

Этот случай, к сожалению, не единичный. На днях завершено расследование по ещё одному подобному делу. Во время боевых действий в зоне СВО пропал военнослужащий-контрактник. Его признали без вести пропавшим. Но слава богу, он оказался жив и благополучно вернулся на Сахалин.

Тем не менее его бывшая жена всё равно подала заявление на получение денежного довольствия на ребёнка и почти год получала деньги. Как будто бы местонахождение бойца не установлено.

Владимир СЛАВИН.