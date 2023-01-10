В Южно-Сахалинске сгорело здание популярного в начале 2000-ых годов клуба «777»

Утром 10 января на улице Чехова в Южно-Сахалинске продолжалось тушение масштабного пожара. Здание, известное в народе, как комплекс «777», продолжало источать клубы дыма. Пожарные сосредоточили усилия на проливке дымящих конструкций и тушении кровли на флигеле, расположенном с восточной стороны.

Работало несколько автоцистерн, дежурил экипаж скорой медицинской помощи, сотрудники Росгвардии. Движение автотранспорта по ближайшим проездам было ограничено.

— Я заступил на дежурство сегодня утром, а ночная смена уже отработала, — делится пожарный Алексей. – Думаю, здание полностью пришло в негодность. Жаль, красивое было. По предварительным данным, возгорание произошло накануне вечером на нижнем этаже. Здесь располагалась точка общепита. Видимо, при приготовлении пищи загорелся жир, накопившийся в системе вентиляции. Ну а дальше – дело небольшого времени. Огонь по вентиляции распространился по этажам. Подобные случаи бывали и прежде… Хорошо, что никто не пострадал, более тридцати человек, находившихся в здании, эвакуировались самостоятельно.

По данным регионального управления МЧС, тревожное сообщение о возгорании этого здания поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона в половине второго дня 9 января.

К моменту прибытия на место происшествия первого расчета, горел фасад и вентиляционный отсек на площади приблизительно 40 квадратных метров. В тушении задействовали 32 человека и 6 единиц специализированной техники. Тесная застройка затрудняла пожарным организацию тушения.

Временами ветер нагонял клубы дыма в находящиеся неподалеку детский сад, родильный дом и другие объекты.

Открытое горение удалось ликвидировать лишь в половине двенадцатого ночи, огонь к тому времени повредил площадь 250 квадратных метров.

На месте пожара работают дознаватели и сотрудники пожарной лаборатории, которым предстоит выяснить причину пожара и оценить ущерб.

Замдиректора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Леонид Тамонов сообщил, что подъезд с северной стороны к детскому саду №16 «Аленький цветочек» временно ограничен, пока не приведут в порядок проезжую часть и пешеходную зону.

Ярослав САФОНОВ.