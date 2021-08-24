В Южно-Сахалинске снимаются ограничения на проведение школьных линеек

В областном центре смягчается запрет на проведение массовых мероприятий на открытых площадках с участием более 50 человек.

На территориях школ разрешено проводить торжественные линейки.

Кроме того, снимаются ограничения на мероприятия федеральных органов исполнительной власти при условии, что участники прошли вакцинацию или имеют отрицательный тест на коронавирус, сданный не раннее чем за три дня до этой даты.

Но по-прежнему сохраняется требование о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм – ношение маски, дезинфекция рук, социальная дистанция, сообщает пресс-служба регионального правительства.